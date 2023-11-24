İsrail'in serbest bıraktığı Filistinliler kontrol noktasında sevinçle karşılandı

İsrail ve Hamas arasında gerçekleşen rehine takasında, Hamas'ın 13 İsrailli rehineyi salıvermesine karşılık Tel Aviv yönetimi ise 24'ü kadın, 15'i çocuk 39 Filistinli tutsağı serbest bıraktı. Batı Şeria'daki Ofer Askeri Hapishanesi'nden serbest bırakılan Filistinli esirler, Beytunya kontrol noktasına getirildi. Filistinli esirlere coşkulu kalabalık da eşlik etti.
İsrail yönetimi Hamas'la vardığı rehine takası anlaşması kapsamında 39 Filistinliyi serbest bıraktı. Batı Şeria'daki Ofer Askeri Hapishanesi'nden serbest bırakılan Filistinliler, hapishaneden otobüsle çıkarıldı.
24'ü kadın, 15'i çocuk 39 Filistinli tutsağı serbest bırakıldığı hapishane önünde toplanan Filistinliler, sevinç gösterilerinde bulundu.
Öte yandan İsrail polisi, Hamas ile varılan esir takası mutabakatı kapsamında serbest bırakılan Filistinlilere ilginç yasaklar getirdi. Basına açıklama yapamayacak olan Filistinliler, evlerinde toplantı da düzenleyemeyecek. İsrail yönetimi ayrıca serbest bırakılan Filistinliler ve ailelerinin kutlama için tatlı dağıtmalarına da yasak getirdi. Yasaklara uymayanlara ise 18 bin dolar para cezası verilecek.
Hamas'ın 7 Ekim'deki Aksa Operasyonu sonrası 49 gündür tam ablukaya aldığı Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail ile Hamas arasında anlaşmaya varılan rehine takası gerçekleşti.
Anlaşma kapsamında 4 günlük ateşkes sabah saatlerinde başladı. Akşama doğru ise rehine takasında hareketli anlar başladı. Hamas önce 7 Ekim'de rehin aldığı 12 Taylandlı işçiyi serbest bıraktı. Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, Hamas'ın elindeki 12 Taylandlı esirin serbest bırakıldığını doğruladı.
Taylandlıların serbest bırakılmasının ardından söz verildiği üzere 13 İsrailli de Kızılhaç'a teslim edildi. İsrail medyasının duyurduğuna göre 13 İsrailli, Mısır yetkililerine de teslim edildi.
Hamas'ın bıraktığı 13 İsrailliye karşılık İsrail tarafı da, hapishanede tutulan 39 Filistinliyi serbest bıraktı. İlk otobüslerin hapishaneden çıkışı canlı yayın olarak verildi.
İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girdi. Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.
Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 231 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.
İsrail ordusu ile Lübnan topraklarında bulunan Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.
Son Dakika › Dünya › İsrail'in serbest bıraktığı Filistinliler kontrol noktasında sevinçle karşılandı - Son Dakika