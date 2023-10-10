İsrail Ordu Sözcüsü Adraee: Gazze'ye kara operasyonu için hazırız

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne kara operasyonu seçeneği için ordunun hazır olduğunu duyurdu. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Gazze'deki savaşın gerektiği kadar süreceğini ve savaşın süreciyle ilgili bir takvim olmadığını söyledi.

"ORDUMUZ KARA OPERASYONU İÇİN HAZIR"

Adraee, "Gazze tam bir kuşatma altında, girilemiyor, çıkılamıyor. (Gazze'ye) Su, elektrik ve yakıt kesildi. Gazze'ye kara operasyonu fikri, olasılığı ve seçeneği kesinlikle mümkün ve ordu hazır" dedi.

"KASSAM TUGAYLARI UNSURLARINI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

İsrail'in Gazzelilere Mısır topraklarına gitmesi için çağrıda bulunmadığını aktaran Adraee, "Gazze'nin çevresindeki İsrail kasabalarının kontrol altına alındığını, Kassam Tugayları unsurlarını arama çalışmalarının sürdüğünü" kaydetti.