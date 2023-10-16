 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail ordusu abluka altındaki Gazze'de ambulansları hedef aldı - Son Dakika

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze'de ambulansları hedef aldı

Son Güncelleme: 16.10.2023 00:10

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun hava saldırıları devam ederken, İsrail savaş uçaklarının abluka altındaki kentte ambulansları hedef aldığı görüntüler ortaya çıktı. İçinde yaralı olan bir ambulansın vurulduğu anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

İsrail'in saldırıları altında insanlık dramı yaşanan Gazze'den kan donduran görüntüler geldi. Yoğun bir şekilde bombalanan kentte sağlık ekipleri de hedef alındı.

AMBULANSLARI HEDEF ALDILAR

İsrail'in bombardımanlarında yaralananları tahliye etmek için bölgeye giden ambulanslar İsrail savaş uçakları tarafından vuruldu.

O ANLAR KAMERADA

Bölgeden gelen görüntüde, içinde yaralı bir kadının ve sağlık çalışanlarının olduğu ambulansa bomba isabet ettiği görüldü. Saldırı sonrası ambulanstaki sağlık görevlileri can havliyle kaçmaya çalıştı. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

"23 AMBULANS KULLANILAMAZ HALE GELDİ"

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, Gazze'de hasta ve yaralılara korunma sağlanması çağrısı yapıp, "Gazze Şeridi'nde 15 tıp merkezi hasar gördü, Beyt Hanun Hastanesi ve Durra Çocuk Hastanesi hizmet vermeyi durdurdu, 28 sağlık personeli şehit oldu, onlarcası yaralandı. 23 ambulans kullanılmaz hale geldi." ifadelerini kullandı.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

İsrail, Gazze, 3. Sayfa, Sağlık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail ordusu abluka altındaki Gazze'de ambulansları hedef aldı - Son Dakika


Son Dakika
01:06 Montella'dan Türk halkını mest eden sözler: Gurur duyuyorum
00:23 Bu kadarını kimse beklemiyordu! Montella'nın A Milli Takım tarihine geçmesi için 2 maç yetti
00:17 İran'ın BM Daimi Temsilcisi Said Erivani: İran, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına müdahil olmayacak
00:11 Yine tarih yazdık! Millilerimiz, üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonası'na katılacak
00:07 İsrail ordusu abluka altındaki Gazze'de ambulansları hedef aldı
23:51 Denizli'de dere yatağında erkek cesedi bulundu
23:37 Son Dakika: Türkiye, Letonya'yı 4-0 mağlup ederek EURO 2024 biletini aldı
23:23 İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda Hamas yetkilisi öldürüldü
23:10 Kimse ne olduğunu anlayamadı! Yunus Akgün'den olağanüstü gol
22:43 ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Refah Sınır Kapısı'nın tekrar açılacağını duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2023 01:56:58. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail ordusu abluka altındaki Gazze'de ambulansları hedef aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement