İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'ye tank ve piyadelerle operasyon düzenledi

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İsrail ordusu, İsrail Kara Kuvvetleri'nin son 24 saat içinde abluka altındaki Gazze Şeridi'ne baskınlar düzenlediğini duyurdu.

REHİNELER İÇİN YEREL BASKINLAR DÜZENLENİYOR

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Son 24 saat içinde IDF (İsrail askeri) güçleri, bölgeyi teröristlerden ve silahlardan arındırma çabalarını tamamlamak için Gazze Şeridi topraklarında yerel baskınlar gerçekleştirdi.

PİYADE VE TANK BİRLİKLERİ DE KATILDI

Baskınlara piyade ve tank birlikleri de katıldı. Bu operasyonlar sırasında kayıp kişilerin bulunması için de çaba sarf edildi. Gazze'de şu an 120 rehine var." denildi.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

GAZZE'DE 1799 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de, aralarında çok sayıda çocuk ve kadının olduğu 1799 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 488kişinin yaralandığını duyurmuştu. Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 36 Filistinlinin öldüğü, 650 kişinin yaralandığı belirtilmişti.