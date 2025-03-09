İsrail ordusu, Batı Şeria\'da tanklarla baskın düzenledi

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentine tanklarla baskın düzenledi.
Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail tankları Cenin yakınlarındaki Barkın Vadisi beldesine girerek çevreye otomatik silahlarla rastgele ateş açtı.
Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair bilgi paylaşılmazken, aktivistler sosyal medyada Filistinli çocukların İsrail tanklarına taş attığı görüntüleri yayımladı.
Öte yandan işgalci İsrail, 2002'den bu yana ilk kez 23 Şubat 2025'te tanklarla işgal altındaki Batı Şeria'ya girerek bölgenin kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na operasyon düzenledi.
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