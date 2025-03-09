İsrail ordusu, Batı Şeria'da tanklarla baskın düzenledi - Son Dakika
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Dünya

İsrail ordusu, Batı Şeria'da tanklarla baskın düzenledi

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin yakınlarındaki bir Filistin beldesine tanklarla baskın düzenledi. Görgü tanıklarının aktardığına göre, baskın sırasında çevreye otomatik silahlarla rastgele ateş açıldı.

09.03.2025 19:50  Güncelleme: 20:12
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İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentine tanklarla baskın düzenledi.

RASTGELE ATEŞ AÇTILAR

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail tankları Cenin yakınlarındaki Barkın Vadisi beldesine girerek çevreye otomatik silahlarla rastgele ateş açtı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'da tanklarla baskın düzenledi

ÇOCUKLAR TANKLARIN ÖNÜNE GEÇTİ

Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair bilgi paylaşılmazken, aktivistler sosyal medyada Filistinli çocukların İsrail tanklarına taş attığı görüntüleri yayımladı.

2002'DEN BU YANA İLK KEZ

Öte yandan işgalci İsrail, 2002'den bu yana ilk kez 23 Şubat 2025'te tanklarla işgal altındaki Batı Şeria'ya girerek bölgenin kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na operasyon düzenledi.

İsrail ordusu, Batı Şeria\'da tanklarla baskın düzenledi

Batı Şeria, Filistin, Politika, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail ordusu, Batı Şeria'da tanklarla baskın düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Cemil Moroglu:
    Rabbim İsraili korusun. 48 26 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Îsrailin teröristlerle mücadelesini destekliyorum 35 25 Yanıtla
  • Gürkan Mirkan:
    az kaldı israil 2030 u göremiyceksin… 22 14 Yanıtla
  • barış özcan:
    İTrail köpekleri, hem orda hemde burada havlıyor. 13 14 Yanıtla
  • 34ts6665:
    rwisin kırmızı çizgisiydi Filistin. çıt çıkaramadı 17 4 Yanıtla
  • Murat Ergin:
    İsrail ordusu değil çete ordusudur ayrıca yorumlara bakıyorum bazı kişiler israile destek vermişler israille birlikte ateşinizi hazırlayın. 6 1 Yanıtla
  • Alper Elma:
    İsrail'e destekverelerinamk 4 1 Yanıtla
  • adige1864:
    ahmet yılmazın ann esi de İsrail ordusunda dir 2 0 Yanıtla
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