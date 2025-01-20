İsrail Ordusu: Batı Şeria'ya yönelik saldırıları arttıracağız - Son Dakika
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Dünya

İsrail Ordusu: Batı Şeria'ya yönelik saldırıları arttıracağız

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ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması yürürlüğe girdi. Anlaşma kapsamında İsrailli rehineler serbest bırakılırken; İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Batı Şeria'ya yönelik saldırıları artıracaklarını belirtti.

20.01.2025 18:12
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ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda Gazze'de ateşkesi de içeren esir takası anlaşması yürürlüğe girdi. Anlaşma kapsamında İsrailli rehineler serbest bırakılırken; İsrail hükümeti, 90 Filistinli çocuk ve kadın esiri işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bıraktı.

İSRAİL GERİLİMİ TIRMANDIRIYOR

İsrail cephesinden gerginliği arttıran açıklamalar da gelmeye devam ediyor. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını artıracaklarının işaretini verdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamaya göre, Halevi, üst düzey askeri yetkililerle "durum değerlendirmesinde" bulundu. Görüşmede Halevi, İsrail ordusunun Batı Şeria'da "olası saldırıları gerçekleştirebilecek kişileri yakalamak için gelecek günlerde önemli operasyonlara hazırlıklı olması gerektiğini" söyledi.

Halevi ayrıca üst düzey askeri yetkililere Gazze Şeridi ve Lübnan'da saldırılara yeniden başlanmasına yönelik planlar hazırlaması talimatı verdi.

FİLİSTİNLİ ESİRİN EVİNE SALDIRI

Öte yandan Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi, İsrail güçlerinin, esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılması beklenen Filistinli bir esirin Doğu Kudüs'teki evine saldırdığını ve gazetecilerin bölgede çekim yapmasını engellediğini duyurdu.

Esirler Medya Ofisi, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Kudüslü esir Kasım Caafira'ın evinin çevresinde çatışma çıktığını, İsrail güçlerinin gazetecilerin bölgeye girişini engellediğini belirtti.

Esirler Medya Ofisi, İsrail güçlerinin Caafira ailesinin eve baskın düzenlemeye çalıştığı ve ses bombası attığını da belirtti.

İSRAİL SİYASETİ KARIŞTI

Esir takası anlaşması İsrail siyasetinde de tartışmalara neden oldu. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir esir takası ve ateşkese karşı çıktığı için görevinden istifa etmiş, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise anlaşmaya şartlı "yeşil ışık" yakarak Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinde kalacağını duyurmuştu.

Aşırı sağcı Bakan Smotrich, dün yürürlüğe giren Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yalnızca ilk aşamasına destek vereceklerini belirterek, Gazze'ye saldırıların tekrar başlamaması halinde hükümeti düşürecekleri tehdidinde bulunmuştu.

GAZZE'DE ATEŞKES ANLAŞMASI

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşaması kapsamında dün 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etti.

İsrail Ordusu: Batı Şeria\'ya yönelik saldırıları arttıracağız

Uluslararası İlişkiler, Batı Şeria, Politika, İsrail, Gazze, Mısır, Katar, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Ordusu: Batı Şeria'ya yönelik saldırıları arttıracağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mustafa Turgut:
    Herzi Halevi, o tankın namlusunu görüyorsun değil mi? 46 4 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    Bu üçündende arabulucu olmaz. Çin Türkiye İtalya olmalıydı. 38 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Devam ke yani Heee 2 8 Yanıtla
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