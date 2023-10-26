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İsrail ordusu görüntüleri paylaştı: Gazze'ye öncekilerden çok daha büyük bir kara operasyonu düzenlendik - Son Dakika

İsrail ordusu görüntüleri paylaştı: Gazze'ye öncekilerden çok daha büyük bir kara operasyonu düzenlendik

Son Güncelleme: 26.10.2023 08:39

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 20. güne girildi. İsrail Ordu Radyosu, askerlerinin Hamas mevzilerine saldırmak için bir gecede Gazze Şeridi'ne öncekilerden büyük bir saldırı düzenlediğini açıkladı.

7 Ekim'den bu yana Gazze'yi bombardımana tutan ve ablukaya alan İsrail, binlerce sivili öldürdü. Kentte hayat durma noktasına gelirken İsrail, dün gece Gazze'de öncekilerden daha büyük bir kara operasyonu yapıldığını açıkladı.

DAHA BÜYÜK BİR OPERASYON OLDUĞU VURGULANDI

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyine girdiği kaydedildi. Açıklamada, "savaşın sonraki aşamalarına hazırlık olarak IDF'nin Gazze'nin kuzeyinde faaliyet gösterdiği, IDF tanklarının ve piyadelerinin çok sayıda hücreyi, altyapıyı ve tanksavar füze fırlatma noktasını vurduğu, askerlerin daha sonra bölgeyi terk ederek geri döndüğü" ifadeleri kullanıldı. Yapılan açıklamada, saldırının önceki kara operasyonlarından çok daha büyük olduğuna vurgu yapıldı. Öte yandan saldırıda ölen ya da yaralananların sayısı ile ilgili bilgi verilmedi.

İsrail ordusu: Dün gece Gazze'ye öncekilerden çok daha büyük bir kara operasyonu düzenlendik

İSRAİL'İN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının şiddeti giderek artmaya devam ediyor. İsrail savaş uçakları Gazze'de sivilleri bombalamayı sürdürüyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Bugün yaşanan olayların sorumluluğunu İsrail taşıyor ve İsrail işgal yönetiminin saldırgan uygulamalarını derinleştirmeye teşvik eden dünya ülkeleri de bu sorumluluğu paylaşıyor." dedi. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde konuşan Arap ülkelerinden dışişleri bakanları, Gazze'de derhal ateşkesin sağlanması için harekete geçilmesini istedi.

İsrail ordusu: Dün gece Gazze'ye öncekilerden çok daha büyük bir kara operasyonu düzenlendik

GAZZE'YE GELEN KONVOY SAYISI 4'E ÇIKTI

Filistin Kızılayı, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı üzerinden 8 tır insani yardım aldığını ve 21 Ekim'den bu yana Gazze'ye gelen konvoy sayısının 4'e çıktığını duyurdu. Kızılay'dan yapılan yazılı açıklamada, Filistin Kızılayı'nın Refah Sınır Kapısı'ndan 8 tırdan oluşan 4. insani yardım paketini, Mısır Kızılayı'ndan teslim aldığı kaydedildi.

İsrail ordusu: Dün gece Gazze'ye öncekilerden çok daha büyük bir kara operasyonu düzenlendik

CAN KAYBI 6 BİN 546'YA ÇIKTI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısının son 24 saatte 755 artarak 6 bin 546'ya yükseldiğini bildirdi. Bakanlık hastanelerde sistemin çöktüğünü, yakıt sıkıntısının had safhaya çıktığını belirtti.

İsrail ordusu: Dün gece Gazze'ye öncekilerden çok daha büyük bir kara operasyonu düzenlendik
İsrail ordusu: Dün gece Gazze'ye öncekilerden çok daha büyük bir kara operasyonu düzenlendik

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Son Dakika Dünya İsrail ordusu görüntüleri paylaştı: Gazze'ye öncekilerden çok daha büyük bir kara operasyonu düzenlendik - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail ordusu görüntüleri paylaştı: Gazze'ye öncekilerden çok daha büyük bir kara operasyonu düzenlendik - Son Dakika
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