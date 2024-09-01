İsrail Ordusu, Gazze'de Çok Sayıda Ceset Bulduğunu Açıkladı - Son Dakika
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Dünya

İsrail Ordusu, Gazze'de Çok Sayıda Ceset Bulduğunu Açıkladı

İsrail Ordusu, Gazze\'de Çok Sayıda Ceset Bulduğunu Açıkladı

İsrail'in en büyük işçi sendikası Hisdatrut, Gazze Şeridi'nde 6 İsrailli esirin cansız bedeninin bulunması nedeniyle yarın ülke genelinde genel greve gidileceğini açıkladı. Grev kapsamında Tel Aviv'de tüm uçuşlar durdurulacak, işletmeler kepenk kapatacak, okullarda yarım gün eğitim yapılacak. İsrail ordusu, İsrailli esirlerin ölümünden Hamas'ı sorumlu tutarken, Netanyahu ise suçu Hamas'a atmıştı. İsrail'in Gazze'ye saldırıları ise devam ediyor.

01.09.2024 21:33
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İsrail'in en büyük işçi sendikası Hisdatrut, Gazze Şeridi'nde 6 İsrailli esirin cansız bedeninin bulunması nedeniyle yarın ülke genelinde genel greve gidileceğini açıkladı.

İŞÇİ SENDİKASI ÜLKE GENELİNDE GREVE GİDİYOR

İsrail basınındaki haberlere göre, Hisdatrut Başkanı Arnon Bar-David, "Gazze'deki İsrailli esirler öldürülürken kayıtsız kalamayacaklarını, anlaşmanın her şeyden önemli olduğunu ve bir an önce sağlanması gerektiğini" belirterek yarın ülke genelinde greve gidileceğini açıkladı. Ülkenin farklı kamplar arasında parçalandığını söyleyen Bar-David, bunu düzeltmek için "ülke genelinde ekonominin kapatılacağını" dile getirdi.

İsrail Ordusu, Gazze'de Çok Sayıda Ceset Bulduğunu Açıkladı

TEL AVİV'DE TÜM UÇUŞLAR DURDURULACAK

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri de sendikanın grev kararını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu. Grev kapsamında, İsrail'in dünyaya açılan kapısı niteliğindeki Tel Aviv'in Ben-Gurion Havalimanı'nda yerel saatle 08.00'den itibaren uçuşların durdurulacağı bilgisi paylaşıldı.

İŞLETMELER KEPENK KAPATACAK

İsrail genelinde yeme içmeye yönelik işletmeler, sinema salonları ve eğlence mekanları ise esir ailelerine destek için pazar akşamından itibaren kepenk kapatacağını duyurarak müşterilerine "gösterilere katılmaları" çağrısında bulundu. Bazı belediye ve yerel yönetimler de aynı şekilde ülke genelinde greve katılacağını duyururken hukuk firmaları eylemlere katılanlara destek olacağını açıkladı.

İsrail Ordusu, Gazze'de Çok Sayıda Ceset Bulduğunu Açıkladı

OKULLARDA YARIM GÜN EĞİTİM

Ülke genelinde ana okulu ve kreşler gün boyunca tatil olurken okulların yarım gün eğitim yapacağı belirtildi. İsrail'in Kanal11, Kanal12, Kanal13 gibi televizyon kanalları akşam saatlerinde eğlence programlarını iptal ettiklerini bunun yerine "Gazze'deki esirlerle ilgili programlar" yayınlayacaklarını duyurdu. Bazı bankaların da içinde yer aldığı özel sektörden 200 büyük şirketin temsil edildiği İsrail İş Forumu'nun da benzer şekilde, bu akşam gerçekleştireceği görüşmenin ardından greve katılması bekleniyor.

NETANYAHU, SUÇU HAMAS'A ATIYOR

İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalar sırasında, İsrailli esirlere ait 6 ceset bulduğunu açıklamıştı. Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu platform, "son olarak Gazze- Mısır sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda işgali sürdürmekte ısrarı eden ve esir takası anlaşmalarını baltalayan Başbakan Binyamin Netanyahu'yu" 6 İsrailli esirin ölümünden sorumlu tutmuştu. Netanyahu ise hükümetin kalan esirlerin serbest bırakılması için bir anlaşmaya varmada kararlı olduğunu iddia ederek anlaşmaya varılmamasında suçu Hamas'a atmıştı.

İsrail Ordusu, Gazze'de Çok Sayıda Ceset Bulduğunu Açıkladı

ESİR TAKASI MÜZAKERELERİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılarının durdurulması için taraflar arasında uzun süredir müzakereler devam ediyor. Netanyahu; İsrail ve uluslararası kamuoyunda, siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

İsrail'in anlaşma taslağına eklediği maddelerin ve özellikle de Mısır-Gazze sınır hattı "Philadelphi Koridoru'nda" kontrolünü sürdürme ısrarının müzakereleri zora soktuğu vurgulanıyor. Öte yandan, İsrail, bu süreçte Gazze Şeridi'ndeki şiddetini de sürdürüyor. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 10 ayı aşkın sürede çoğunluğu kadın ve çocuk can kaybı 40 bini aşarken, bölgedeki insanlık felaketi gün geçtikçe daha da derinleşiyor.

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Son Dakika Dünya İsrail Ordusu, Gazze'de Çok Sayıda Ceset Bulduğunu Açıkladı - Son Dakika

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