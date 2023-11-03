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İsrail ordusu Gazze'de göç eden Filistinlileri vurdu - Son Dakika

İsrail ordusu Gazze'de göç eden Filistinlileri vurdu

Son Güncelleme: 03.11.2023 17:52

Abluka altındaki Gazzelilerin kuzeyden güneye göç etmesini isteyen İsrail ordusu, göç yolundakileri de bomba yağdırıyor. Son olarak Gazze'nin sahil yolunda, kuzeyden güneye doğru gitmeye çalışan Gazzeli siviller, İsrail ordusu katledildi.

İsrail, yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 28 gündür devam ediyor. Gazze Şeridi'nin sahil yolunda kuzeyden güneye doğru gitmeye çalışan Gazzeli siviller, İsrail ordusu tarafından katledildi.

GÖÇ YOLUNDA VURULDULAR

İsrail askerleri, Gazze sahil şeridinden İsrail'in "güvenli" dediği güneye yürüyerek giden çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda Filistinliyi öldürdü.

İSRAİL ORDUSU GÖÇ EDENLERİ HEDEF ALIYOR

Öte yandan İsrail ordusu, geçtiğimiz günlerde de göç yolundaki Filistinlileri hedef almış ve saldırılarda çoğu çocuk ve kadın çok sayıda Filistinli hayatını kaybetmişti.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 24'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

GAZZE'DE CAN KAYBI 9 BİNİ GEÇTİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 826'sı çocuk, 2 bin 405'i kadın olmak üzere 9 bin 227 Filistinli öldürüldü, en az 23 bin kişi yaralandı. Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.

İSRAİL ORDUSU HASTANELERİ BOMBALIYOR

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini de hedef gösteren İsrail ordusu, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

LÜBNAN SINIRI DA HAREKETLİ

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 56 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya İsrail ordusu Gazze'de göç eden Filistinlileri vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail ordusu Gazze'de göç eden Filistinlileri vurdu - Son Dakika
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