 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail ordusu, Gazze'de kiliseye yaptığı saldırıyı "sivil zayiat" olarak tanımladı - Son Dakika

İsrail ordusu, Gazze'de kiliseye yaptığı saldırıyı "sivil zayiat" olarak tanımladı

Son Güncelleme: 21.10.2023 18:35

Abluka altındaki Gazze'de, hastane, cami ve kilise ayırt etmeden bombardımana tutan İsrail ordusundan, bu kadarına pes dedirten bir açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde abluka altındaki kentte tarihi bir kiliseyi vuran ve 20 kişinin ölümüne neden olan İsrail ordusu, saldırıda ölenleri "sivil zayiat" olarak niteledi.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 20 kişinin hayatı kaybettiği "kilise saldırısı"nda asıl hedefinin Hamas hedefleri olduğunu savunarak ölenleri "sivil zayiat" şeklinde tanımladı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının önceki gece Gazze'nin Ez-Zeytun Mahallesi'nde Hamas'ın roket ve havan atmakta kullanılan askeri kontrol-komuta merkezini hedef aldığı iddia edildi.

İsrail ordusu, Gazze'de kiliseye yaptığı saldırıyı 'sivil zayiat' olarak tanımladı

"SİVİL ZAYİAT" OLARAK NİTELEDİLER

Açıklamada, ordunun, tarihi 425 yılına uzanan Gazze'deki Rum Ortodoks Kilisesi'nin bu saldırıda "sivil zayiat verdiği" savunularak "kesinlikle kilisenin asıl hedef olmadığı" ileri sürüldü. Hamas'ı bölgedeki sivil yerleşimleri "kalkan olarak kullanmakla" suçlayan İsrail ordusu, "sivillerin zarar görmemesi" gerekçesiyle Gazze'nin kuzeyinde yaşayanlara güney bölgesine tahliyeleri için uyarı gönderdiğini bildirdi.

İsrail ordusu, Gazze'de kiliseye yaptığı saldırıyı 'sivil zayiat' olarak tanımladı

KANLI KİLİSE SALDIRISI

İsrail'in, 19 Ekim gecesi düzenlediği saldırıda Rum Ortodoks Kilisesi'ne sığınmış 18'i Hristiyan 20 Filistinli hayatını kaybetmişti. Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı tarihi kiliseye düzenlediği saldırıyı kınamıştı.

İsrail ordusu, Gazze'de kiliseye yaptığı saldırıyı 'sivil zayiat' olarak tanımladı
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

Filistin, İsrail, Gazze, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail ordusu, Gazze'de kiliseye yaptığı saldırıyı 'sivil zayiat' olarak tanımladı - Son Dakika


Son Dakika
19:24 Galatasaray'dan Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi
18:47 Galatasaray-Beşiktaş derbisinde 445 gün sonra bir ilk gerçekleşti
18:43 İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'ye yönelik kara saldırısı planlarını onayladı
18:32 İsrail ordusundan Gazze'de yeni katliam mesajı: Hepiniz terörist sayılacaksınız
18:12 Şeytanın bacağını sonunda kırdılar! Pendikspor'dan muhteşem geri dönüş
17:53 Canlı anlatım! Galatasaray-Beşiktaş derbisinde tempo çok yüksek
17:21 Refah Sınır Kapısı'nı insani yardıma açan İsrail, yakıt geçişine izin vermedi
17:22 TAG Otoyolu'nda 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada 3 kişi tutuklandı
17:19 Basın İlan Kurumu'nun veri sistemi sahte trafik sağlayan haber sitelerinin maskesini düşürdü
16:52 İngilizler de tepkisini koydu! Liverpool-Everton derbisinde Gazze'ye destek oldular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2023 19:42:28. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail ordusu, Gazze'de kiliseye yaptığı saldırıyı "sivil zayiat" olarak tanımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement