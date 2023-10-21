İsrail ordusu, Gazze'de kiliseye yaptığı saldırıyı 'sivil zayiat' olarak tanımladı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 20 kişinin hayatı kaybettiği "kilise saldırısı"nda asıl hedefinin Hamas hedefleri olduğunu savunarak ölenleri "sivil zayiat" şeklinde tanımladı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının önceki gece Gazze'nin Ez-Zeytun Mahallesi'nde Hamas'ın roket ve havan atmakta kullanılan askeri kontrol-komuta merkezini hedef aldığı iddia edildi.

"SİVİL ZAYİAT" OLARAK NİTELEDİLER

Açıklamada, ordunun, tarihi 425 yılına uzanan Gazze'deki Rum Ortodoks Kilisesi'nin bu saldırıda "sivil zayiat verdiği" savunularak "kesinlikle kilisenin asıl hedef olmadığı" ileri sürüldü. Hamas'ı bölgedeki sivil yerleşimleri "kalkan olarak kullanmakla" suçlayan İsrail ordusu, "sivillerin zarar görmemesi" gerekçesiyle Gazze'nin kuzeyinde yaşayanlara güney bölgesine tahliyeleri için uyarı gönderdiğini bildirdi.

KANLI KİLİSE SALDIRISI

İsrail'in, 19 Ekim gecesi düzenlediği saldırıda Rum Ortodoks Kilisesi'ne sığınmış 18'i Hristiyan 20 Filistinli hayatını kaybetmişti. Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı tarihi kiliseye düzenlediği saldırıyı kınamıştı.