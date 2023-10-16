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İsrail ordusu Gazze'den Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nı vurdu - Son Dakika

İsrail ordusu Gazze'den Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nı vurdu

Son Güncelleme: 16.10.2023 19:59

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırıları devam ederken, abluka altındaki kentin tek çıkış noktası olan Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusu tarafından vuruldu. Sınır kapısına düzenlenen saldırı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Öte yandan söz konusu sınır kapısı üzerinden önümüzdeki günlerde Gazze'ye insani yardımların gönderilmesi planlanıyordu.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan ve insani yardımların geçiş güzergahında bulunan Refah Sınır Kapısı'nı ikinci kez vurdu.

O ANLAR KAMERADA

İsrail ordusunun Refah Sınır Kapısı'nı vurma anları ise, bölgedeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Öte yandan söz konusu sınır kapısı üzerinden önümüzdeki günlerde Gazze Şeridi'ne insani yardımların gönderilmesi planlanıyordu.

İSRAİL REFAH SINIR KAPISINI İKİNCİ KEZ VURDU

İsrail ordusu, 2006'dan beri abluka uyguladığı 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nin birçok bölgesini yoğun şekilde bombalamaya devam ediyor. İsrail ordusu Refah Sınır Kapısı'nı son olarak 11 Ekim'de bombalamıştı.

İsrail ordusu Gazze'den Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nı vurdu

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

İsrail ordusu Gazze'den Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nı vurdu

GAZZE'DE 2 BİN 750 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 291'i asker 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 750 kişinin öldüğünü, 9 bin 700 kişinin yaralandığını duyurmuştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 58 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti. İsrail'in saldırılarında ayrıca 11 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail ordusu Gazze'den Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nı vurdu

LÜBNAN SINIRI HAREKETLİ

Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri öldü.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya İsrail ordusu Gazze'den Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nı vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail ordusu Gazze'den Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nı vurdu - Son Dakika
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