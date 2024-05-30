İsrail, Gazze'nin tüm kara sınırının kontrolünü ele geçirdi - Son Dakika
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İsrail, Gazze'nin tüm kara sınırının kontrolünü ele geçirdi

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki tampon bölgeyi kontrol altına aldığını duyurdu. İsrail, Gazze'nin güneyindeki Rafah'ta ölümcül baskınlarına devam ediyor. İsrail kuvvetleri, Gazze Şeridi'nin Mısır ile olan tek sınırındaki 14 km'lik 'Philadelphia Koridoru' üzerinde 'operasyonel' kontrol sağladığını açıkladı.

30.05.2024 14:32
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İsrail ordusu, Gazze'nin tüm kara sınırının kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. İsrail, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki tampon bölgeyi kontrol altına aldığını açıkladı.

İsrail ordusu, BM'nin en yüksek mahkemesi olan Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Rafah'a yönelik saldırıları durdurma emrine rağmen, Gazze'nin güneyindeki Rafah'ta ölümcül baskınlarına devam ediyor. Gazze'nin 2.3 milyonluk nüfusunun yarısının daha önce sığındığı bu şehirde saldırılar sürüyor.

Televizyonda düzenlenen bir bilgilendirme toplantısında, baş askeri sözcü Daniel Hagari, İsrail kuvvetlerinin Gazze Şeridi'nin Mısır ile olan tek sınırındaki 14 km'lik "Philadelphia Koridoru" üzerinde "operasyonel" kontrol sağladığını söyledi. Hagari, "Philadelphia Koridoru, Hamas için silah kaçakçılığı yapmak amacıyla düzenli olarak kullandığı bir oksijen hattı işlevi görüyordu," dedi.

Hagari, "operasyonel" kontrolün ne anlama geldiğini ayrıntılı olarak açıklamadı, ancak bir İsrail askeri yetkilisi, koridorun bazı bölümlerinde İsrail askerlerinin bulunduğunu söyledi. Güneydeki Mısır sınırı, Gazze Şeridi'nin İsrail tarafından doğrudan kontrol edilmeyen tek kara sınırıydı.

Çarşamba günü İsrail, Rafah'a tanklarla baskın düzenledi. Salı günü, Birleşmiş Milletler mahkemesinin şehre yönelik saldırıları durdurma emrine rağmen Rafah'ın merkezine ilk kez girdi.

UAD, İsrail'in Rafah'tan tahliye edilenleri nasıl koruyacağı ve yiyecek, su ve ilaç sağlayacağı konusunda bir açıklama yapmadığını belirtti. Mahkeme kararı ayrıca Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırıda aldığı rehineleri derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakmasını istedi. Bu saldırıda yaklaşık 1.200 kişi öldü ve 250 kişi rehin alındı. Bu saldırı, Gazze'deki sağlık yetkililerine göre, İsrail'in 36.000'den fazla Filistinlinin ölümüne neden olan bir saldırısını tetikledi.

Rafah sakinleri, İsrail tanklarının batıda Tel el-Sultan'a ve merkezde Yibna ve Şaboura'ya doğru ilerlediğini, ancak diğer saldırılarda olduğu gibi burada kalmak yerine Mısır sınırındaki tampon bölgeye geri çekildiğini söylediler.

Rafah'taki ambulans ve acil servisler müdür yardımcısı Haitham el Hams, "Tel Al-Sultan'da, insansız hava araçları, güvenli bölgelere hareket eden yerinden edilmiş vatandaşları hedef aldığında, vatandaşlardan yardım çağrıları aldık," dedi.

Filistinli sağlık yetkilileri, Çarşamba günü Gazze genelinde İsrail hava saldırıları ve bombardımanlarında 19 sivilin öldüğünü bildirdi. İsrail, Hamas militanlarını sivillerin arasında saklanmakla suçluyor, ancak Gazze'nin yönetimindeki İslamcı grup bu iddiayı reddediyor.

İsrail, Gazze\'nin tüm kara sınırının kontrolünü ele geçirdi

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Son Dakika Dünya İsrail, Gazze'nin tüm kara sınırının kontrolünü ele geçirdi - Son Dakika

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