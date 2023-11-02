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İsrail uçakları Gazze'ye yine bomba yağdırıyor - Son Dakika

İsrail uçakları Gazze'ye yine bomba yağdırıyor

Son Güncelleme: 02.11.2023 23:51

Gazze'ye kara harekatı düzenleyen İsrail ordusu, sivilleri katletmeye devam ediyor. Gazze, İsrail uçakları tarafından bir kez daha yoğun bombardıman altına tutuldu. Saldırı altındaki şehirden gelen görüntülerde gecenin İsrail bombalarıyla aydınlandığı görüldü.

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, işgal altındaki Gazze'yi yeniden bombalamaya başladı.

İsrail ordusu Gazze'ye yine bomba yağdırıyor

İSRAİL, SİVİL KATLİAMINA DEVAM EDİYOR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya geçmişti. Okulları, evleri, camileri bombalayan İsrail sivillerin sığındığı hastaneleri de vurmuştu. Gazze'de bu süreçte 8 binden fazla insan hayatını kaybetti, binlerce insan ise yaralandı. İsrail aynı zamanda abluka uygulayarak kenttekileri açlığa mahkum etti. Malzeme ve elektrik olmadığı içinse hastaneler işlevsiz kaldı.

İsrail ordusu Gazze'ye yine bomba yağdırıyor

KARA OPERASYONU BAŞLADI

Bir yandan da kara operasyonuna hazırlanan İsrail ordusu, son bir haftada birkaç kez Gazze'ye "sınırlı kara operasyonu" gerçekleştirdiğini duyurdu. İsrail güçleri, dünden beri ise kentin sınırlarından içeriye sızdı. Hamas İsrail tanklarına ve askerlerine karşı gelirken, bölgede şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

İsrail ordusu Gazze'ye yine bomba yağdırıyor

GAZZE'YE BOMBA YAĞIYOR

Sivilleri hedef almaya devam eden İsrail ordusu, akşam saatlerinde bir kez daha saldırıya geçti. İsrail ordusuna ait savaş uçakları, karanlığa gömülen Gazze'yi bombalarla vurdu. Hava bombardımanıyla birlikte kriz büyürken, şehrin bombalarla aydınlandığı görüldü.

İsrail ordusu Gazze'ye yine bomba yağdırıyor
İsrail ordusu, Gazze'yi savaş uçaklarıyla bombalıyor.

NETANYAHU: GAZZE'DE ACI KAYIPLARIMIZ VAR

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan gelen son açıklama ise İsrail askerlerinin Gazze'de zor durumda olduğunu gözler önüne serdi. Netanyahu, "Gazze şehrinin kenar mahallelerine yaklaşıyoruz ve acı kayıplarımız var" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu Gazze'ye yine bomba yağdırıyor

GAZZE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: İSRAİL KENTİN KUZEYİNİ, GÜNEYDEN AYIRMAYA ÇALIŞIYOR

Gazze İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bazum, El Cezire'ye İsrail güçlerinin şu anda Salah al-Din Caddesi'nin ana caddesinde olduğunu belirtti. Bazum, "İşgal güçleri Gazze Şeridi'nin kuzeyini güneyden ayırmaya çalışıyor" dedi.

İsrail ordusu Gazze'ye yine bomba yağdırıyor

ÖLDÜRÜLEN İSRAİLLİ ASKER SAYISI 300'Ü GEÇTİ

İsrail ordusu, ağır kayıplar verdi. Ülkede büyük şok yaratan gelişmelerin ardından İsrail Ordu Sözcüsü Hagari, son gelişmeleri aktardı. Hamas'ın elindeki esir sayısının 242'ye yükseldiğini belirten Hagari, "7 Ekim'den bu yana 332 askerimiz hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu Gazze'ye yine bomba yağdırıyor

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 18'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken, en az 32 bin kişiyi yaraladı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 134 Filistinliyi öldürdü. Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterilirken İsrail ordusu El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 49 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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Son Dakika Dünya İsrail uçakları Gazze'ye yine bomba yağdırıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail uçakları Gazze'ye yine bomba yağdırıyor - Son Dakika
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