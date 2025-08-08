İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı - Son Dakika
Dünya

İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı

08.08.2025 09:09
08.08.2025 09:09
İsrail ordusu, Gazze\'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
İsrail Kabinesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'yi topyekün işgal planını onayladı. ABD basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu Kabine'nin onayı sonrası sınırda yığınak yapmaya başladı.

İsrail Kabinesi, 10 saat süren toplantının ardından yaptığı açıklamayla Başbakan Netanyahu'nun Gazze'yi topyekün işgal planının onaylandığını duyurdu. ABD basını, skandal karar sonrası ilk adımı atan İsrail ordusunun sınırda yığınak yapmaya başladığını duyurdu.

GAZZE'Yİ İŞGAL PLANI ONAYLANDI

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onayladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Güvenlik Kabinesinin Başbakan'ın Gazze kentinin işgal edilmesi yönündeki önerisini onayladığı belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı

SALDIRI YALNIZCA GAZZE KENTİNİ KAPSAYACAK

Yerel kaynaklara göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki "Gazze kentinin" tamamını işgal altına almak için hazırlık yapıyor. ABD merkezli haber sitesi Axios'un haberine göre de bir İsrailli yetkili, ordunun hazırlandığı saldırının yalnızca Gazze kentini kapsayacağını, mülteci kamplarına veya diğer bölgelere uzanmayacağını belirtti.

Yetkiliye göre hedef, 7 Ekim'e kadar Gazze kentindeki tüm sivilleri zorla yerinden sürerek orta kesimlerdeki mülteci kamplarına ve çevre bölgelere yönlendirmek. Ardından, kentte kalan Hamas mensuplarına karşı hem kara saldırısı yürütülecek hem de kent tam anlamıyla kuşatma altına alınacak.

İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı

SINIRDA YIĞINAK YAPMAYA BAŞLADILAR

İsrail Kabinesi'nin Gazze'yi topyekün işgal planını onaylamasının ardından ise korkulan oldu. ABD basınında yer alan haberlere göre İsrail ordusu "tam işgal" için sınırda yığınak yapmaya başladı.

Yorumlar (16)

    Yorumlar (16)

  • Mustafa null:
    biz müslümanız diyip öküzün trene baktığı gibi seyr edecez çünkü elimizden bu gelip diyip duruyoruz o kafirdir işini yapıyor ya biz müslanız diyip ne yapıyoruz 126 5 Yanıtla
  • Halil Kaya:
    yani şunu mu anlamamız gerekiyor gerçek toprak sahipleri topraklarına geri döndü dönüyor 7 106 Yanıtla
    Önder Akbayır:
    yahudi çocuğu 1 0
    Alper Elma:
    baban netanyahuyu cokmu özledin, 1 0
    Volkan Tuncer:
    aşağılık kompleksiniz karakterinizden büyük olunca bu tarz konuşmalar yapmanız normal. Gelsin Yunan İstanbul'u alsın o zaman 0 0
    Süper Çocuk:
    Biliyorum sen bu yorumu yaparak beşikten mezara tüm sülalene küfür istedin ama üzgünüm ben küfür etmiyorum, şansını başka kapıda dene... 0 0
  • akil:
    bugün Gazze yarın başka yerler…Müslümanlar film izler gibi izliyorlar 17 0 Yanıtla
  • Ataman37:
    Sadece "KINAMAK" ile yetinenler sıraya Geçsin! 13 0 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    nerede cola dökenler hadi gidelim mi ? ne dersiniz ? kesin ev de misafir var dersiniz. 5 1 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
