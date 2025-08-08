İsrail ordusu, Gazze\'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı

İsrail Kabinesi, 10 saat süren toplantının ardından yaptığı açıklamayla Başbakan Netanyahu'nun Gazze'yi topyekün işgal planının onaylandığını duyurdu. ABD basını, skandal karar sonrası ilk adımı atan İsrail ordusunun sınırda yığınak yapmaya başladığını duyurdu.

GAZZE'Yİ İŞGAL PLANI ONAYLANDI

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onayladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Güvenlik Kabinesinin Başbakan'ın Gazze kentinin işgal edilmesi yönündeki önerisini onayladığı belirtildi.

SALDIRI YALNIZCA GAZZE KENTİNİ KAPSAYACAK

Yerel kaynaklara göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki "Gazze kentinin" tamamını işgal altına almak için hazırlık yapıyor. ABD merkezli haber sitesi Axios'un haberine göre de bir İsrailli yetkili, ordunun hazırlandığı saldırının yalnızca Gazze kentini kapsayacağını, mülteci kamplarına veya diğer bölgelere uzanmayacağını belirtti.

Yetkiliye göre hedef, 7 Ekim'e kadar Gazze kentindeki tüm sivilleri zorla yerinden sürerek orta kesimlerdeki mülteci kamplarına ve çevre bölgelere yönlendirmek. Ardından, kentte kalan Hamas mensuplarına karşı hem kara saldırısı yürütülecek hem de kent tam anlamıyla kuşatma altına alınacak.

SINIRDA YIĞINAK YAPMAYA BAŞLADILAR

İsrail Kabinesi'nin Gazze'yi topyekün işgal planını onaylamasının ardından ise korkulan oldu. ABD basınında yer alan haberlere göre İsrail ordusu "tam işgal" için sınırda yığınak yapmaya başladı.