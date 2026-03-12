İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki bazı noktalarda karadan ilerliyor - Son Dakika
İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki bazı noktalarda karadan ilerliyor

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki bazı noktalarda karadan ilerliyor
12.03.2026 00:39
Lübnan'ın güneyinde çatışmalar iyiden iyiye tırmanıyor. Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail ordusunun bazı noktalarda karadan ilerleyerek bölgeye girdiğini duyurdu.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bazı noktalarda karadan işgal için ilerlediği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki bazı noktalarda karadan işgal için ilerledi.

Edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki beldelere yoğun hava saldırıları düzenliyor.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 634'e, yaralı sayısının ise 1586'ya yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümeti, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 816 bin 700 kişinin başvurduğunu açıklamıştı.

Son Dakika Dünya İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki bazı noktalarda karadan ilerliyor - Son Dakika

00:12
SON DAKİKA: İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki bazı noktalarda karadan ilerliyor - Son Dakika
