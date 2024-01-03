İsrail, Lübnan\'ın Nakura kentindeki binayı bombaladı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bulunan Nakura kentindeki bir binayı bombaladı. Saldırıda enkaza dönen evde çok sayıda sivilin öldüğü, onlarca kişinin de yaralandığı rapor edildi. Önceki gün de Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas'ın ikinci ismine yönelik suikast yapan İsrail, bölgedeki gerilimi gün geçtikçe artırmaya devam ediyor. İsrail'in son saldırısıyla ilgili olarak ise akıllara Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sözleri geldi. Gün içinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Fidan, İsrail'in Lübnan'a saldırısına ilişkin "İsraillilerin, Lübnan'la savaşa girmemek için kendilerini zor tuttuğunu düşünüyorum. Ama hep söylüyorum. Bu yol çıkmaz sokaktır." ifadelerini kullandı.

İSRAİL, BM GÖREV GÜCÜNÜN MERKEZİ OLAN NAKURA KENTİNDEKİ BİNAYI HEDEF ALDI

Önceki gün Beyrut'ta Hamas'ın ikinci ismi Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri yönelik suikast düzenleyen İsrail ordusu, bu kez de Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nün merkezi olan, İsrail sınırına yakın Nakura kentindeki bir binayı bombaladı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Bölgeden gelen görüntülerde binanın olduğu sokağın enkaz yığınlarıyla kaplandığı görüldü. İlk belirlemelere göre İsrail saldırısında çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN: İSRAİL, LÜBNAN'LA SAVAŞA GİRMEMEK İÇİN KENDİNİ ZOR TUTUYOR

Dışişleri Bakanlığında basın mensuplarıyla bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İsrail'in, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve arkadaşlarına yönelik Beyrut'taki suikastının ardından savaşın bölgeye yayılma eğilimini göstermesinin bir emaresi olup olmadığına ilişkin soru üzerine Fidan, "İsraillilerin, Lübnan'la savaşa girmemek için kendilerini zor tuttuğunu düşünüyorum. Ama hep söylüyorum. Bu yol çıkmaz sokaktır. Öyle bir şey olursa bu savaş tabii ki bitmez. Tam tersine, meselenin çözülmesi isteniyorsa, barış ve iki devletli çözüme odaklanmak lazım." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Fidan, İsrail'in Lübnan'daki bu operasyonunun, bir Hizbullah hedefini, Hizbullah yöneticisini vurmadığını ama Lübnan'a "ben senin üstünde uçuyorum, takip ediyorum" mesajını verdiğini aktararak, "Hizbullah buna nasıl aksiyon gösterecek? Yani tamamıyla savaşa girerek mi reaksiyon gösterecek yoksa misilleme yaparak mı? Bugün gelen raporda, '3 askeri hedefe saldırdık' diyorlar. Başından beri savaşın ilk gününden beri ortaya koyduğu aslında tavrın bir devamı. Burada daha farklı bir şey yapılmış değil." dedi.

İSRAİL BEYRUT'TAKİ HAMAS LİDERİNE SUİKAST DÜZENLEDİ

Hamas lideri Salih el-Aruri ve 6 Hamas üst düzey yetkilisi, dün Beyrut'un güneyinde insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıyla öldürülmüştü.

LÜBNAN-İSRAİL SINIRI HAREKETLİ

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 142 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

İRAN'DAKİ TERÖR SALDIRISINDA MOSSAD PARMAĞI

İran'da, General Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD saldırısında öldürülmesinin yıl dönümü dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana bombalı saldırılar düzenlendi. Patlamalarda 103 kişi hayatını kaybetti, 211 kişi de yaralandı. İranlı yetkililer, patlamaların terör saldırısı olduğunu açıkladı. İsrail basını ise saldırıların arkasında İsrail istihbarat servisi Mossad'ın olduğunu iddia etti.