İsrail ordusu, sabah namazı kılan masumları hedef aldı! En az 100 ölü, onlarca yaralı var

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İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okuluna saldırı düzenledi. Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilenlerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleşen saldırıda en az 100 kişi vefat etti, onlarca kişi ise yaralandı.

CESET PARÇALARINI TOPLAMAKTA ZORLANDILAR

Cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığı ve çıkan yangın nedeniyle yandığı kaydedilirken, sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta güçlük çektiği belirtildi.

MAHSUR KALANLARA YARDIM EDİLEMİYOR

Filistinli gazeteci Hüssam Şabat'a göre, yangın çıkan okulda mahsur kalan Filistinliler de bulunuyor. Şabat, İsrail ordusunun bölgeye su erişimini kesmesi sebebiyle kurtarma ekiplerinin alevler arasında mahsur kalanlara yardım edemediğini bildirdi.

YİNE AYNI YALANA SIĞINDILAR

İsrail ordusu, şafak vakti gerçekleştirdiği ölümcül saldırıda bombaladığı okulun 'Hamas karargahı' olarak hizmet verdiğini ileri sürdü. Ordu yaptığı açıklamada, 'Et-Tabiin Okulu içinde bulunan bir askeri komuta merkezinde çalışan teröristlere baskın düzenlediklerini' iddia etti.