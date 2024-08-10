İsrail ordusu, sabah namazı kılan masumları hedef aldı! En az 100 ölü, onlarca yaralı var - Son Dakika
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Dünya

İsrail ordusu, sabah namazı kılan masumları hedef aldı! En az 100 ölü, onlarca yaralı var

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İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda en az 100 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

10.08.2024 08:04  Güncelleme: 08:13
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İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okuluna saldırı düzenledi. Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilenlerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleşen saldırıda en az 100 kişi vefat etti, onlarca kişi ise yaralandı.

CESET PARÇALARINI TOPLAMAKTA ZORLANDILAR

Cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığı ve çıkan yangın nedeniyle yandığı kaydedilirken, sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta güçlük çektiği belirtildi.

MAHSUR KALANLARA YARDIM EDİLEMİYOR

Filistinli gazeteci Hüssam Şabat'a göre, yangın çıkan okulda mahsur kalan Filistinliler de bulunuyor. Şabat, İsrail ordusunun bölgeye su erişimini kesmesi sebebiyle kurtarma ekiplerinin alevler arasında mahsur kalanlara yardım edemediğini bildirdi.

YİNE AYNI YALANA SIĞINDILAR

İsrail ordusu, şafak vakti gerçekleştirdiği ölümcül saldırıda bombaladığı okulun 'Hamas karargahı' olarak hizmet verdiğini ileri sürdü. Ordu yaptığı açıklamada, 'Et-Tabiin Okulu içinde bulunan bir askeri komuta merkezinde çalışan teröristlere baskın düzenlediklerini' iddia etti.

İsrail ordusu, sabah namazı kılan masumları hedef aldı! En az 100 ölü, onlarca yaralı var

Filistin, İsrail, Gazze, İsrail, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, 3.Sayfa, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail ordusu, sabah namazı kılan masumları hedef aldı! En az 100 ölü, onlarca yaralı var - Son Dakika

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    Yorumlar (55)

  • Bülent Tan: bizene 30 672 Yanıtla
  • Vural Özdemir: Ve zaman gösterdi ki: Cennet ucuz değil, cehennem de luzumsuz değil. 400 14 Yanıtla
  • Gündüz: Algı yaratmayın. Sabah namazı kıldıklarını ölenler mi söyledi. 33 364 Yanıtla
  • Balan Guler: Biz müslümanlar birlesmedigimiz sürece ,dünya hayatının oyun ve eğlenceden ibaret olduğuna kalben inanmadigimiz sürece daha çok canlar gidecek gibi 343 20 Yanıtla
  • Tolga Alperdem: Hiç bişey değişmeyecek 3-5 kınama ve unutma, selam olsun cennet ehline, 300 11 Yanıtla
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