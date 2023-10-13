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İsrail ordusu, savaş suçlarına bir yenisini daha ekledi: Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika

İsrail ordusu, savaş suçlarına bir yenisini daha ekledi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son Güncelleme: 13.10.2023 21:17

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan 1 milyon Filistinlinin bölgeyi terk etmeleri için 24 saat süre tanıması sonrası bölgeden yürek yakan haberler geliyor. İsrail ordusu, savaş suçlarına bir yenisini daha ekleyerek yerinden edilmiş insanlardan oluşan bir konvoyu bombaladı. Saldırı sonucu 70 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi de yaralandı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun yerinden edilmiş insanlardan oluşan bir konvoyu bombalaması sonucu 70 kişinin öldüğü, 200'den fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.

BÖLGEYİ TERK EDEN KONVOYU BOMBALADILAR

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan 1 milyon Filistinlinin bölgeyi terk etmeleri için 24 saat süre tanıması sonrası, tam İsrail yönetiminden beklenen bir hamle geldi. İsrail ordusu, bölgeyi terk eden sivillerden oluşan bir konvoyu vurdu.

İsrail ordusu, savaş suçlarına bir yenisini daha ekledi: 70 kişi öldü, 200'den fazla yaralı var

70 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 200'DE FAZLA YARALI VAR

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada alçak saldırıya ilişkin, "İsrail ordusunun yerinden edilmiş insanlardan oluşan bir konvoyu bombalaması sonucu 70 kişi öldü, 200'den fazla yaralı var." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu, savaş suçlarına bir yenisini daha ekledi: 70 kişi öldü, 200'den fazla yaralı var

GAZZELİLERE 24 SAAT SÜRE TANIDILAR

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan 1 milyon Filistinlinin bölgeyi terk etmeleri için 24 saat süre tanımıştı.

"DEHŞET VERİCİ"

Birleşmiş Milletler'den konuya ilişkin yapılan açıklamada ise, "İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki 1 milyon sivile 24 saat tanıması dehşet verici." ifadelerine yer verilmişti.

İsrail ordusu, savaş suçlarına bir yenisini daha ekledi: 70 kişi öldü, 200'den fazla yaralı var

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

GAZZE'DE 1799 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı da İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1799 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 bin 488 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya İsrail ordusu, savaş suçlarına bir yenisini daha ekledi: Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail ordusu, savaş suçlarına bir yenisini daha ekledi: Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika
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