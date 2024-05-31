İsrail güçleri Cebaliye\'den çekildi, on binlerce sivil bölgeden kaçtı

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İsrail güçleri, üç haftalık bir operasyonun ardından kuzey Gazze'deki Cebaliye'den çekildi. Bu süreçte on binlerce sivil bölgeden kaçtı. Askeri yetkililer, operasyon sırasında 10 kilometre uzunluğunda tünelin imha edildiğini belirtti.

Cebaliye'den gelen görüntüler, çok katlı binaların enkaz haline geldiğini gösteriyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas'ın burada yeniden toparlandığını söyleyerek aylar sonra şehre geri döndü.

Operasyon sırasında, 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırıda öldürülen ve Gazze'ye götürülen yedi İsrailli'nin cesetleri bulundu ve geri getirildi. The Times of Israel, IDF subaylarının Cebaliye'deki çatışmaları savaşın en şiddetli anlarından biri olarak tanımladığını bildirdi. IDF, Hamas'ın sivil alanları tahkim edilmiş savaş bölgelerine dönüştürdüğünü ve sivil binaların içinden bir yeraltı ağı kurduğunu açıkladı.

IDF, kullanıma hazır roket rampalarını ve silah üretim sitelerini imha ettiklerini belirtti. Bu operasyon, dört ay önce Hamas'ın kuzey Gazze'deki askeri kapasitelerini dağıttığını ilan etmesinden sonra gerçekleşti.