İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Refah Sınır Kapısını Kontrol Altına Aldı - Son Dakika
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Dünya

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Refah Sınır Kapısını Kontrol Altına Aldı

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İsrail'in 401. Tugayı, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah sınır kapısını kontrol altına aldı. Bu hareket, bölgedeki yetkililer tarafından Gazze halkı için ölüm fermanı olarak nitelendirildi. İsrail'in bu sabah yaklaşık 20 Filistinliyi öldürdüğü bildirildi. Hamas, Mısır ve Katarlı müzakereciler tarafından önerilen yeni bir ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu ancak İsrail bu teklifi reddetti.

07.05.2024 15:30
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Bu sabah, İsrail tank tugayı Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah sınır kapısını kontrol altına aldı. Bu hareket, bölgedeki yetkililer tarafından "Gazze halkı için ölüm fermanı" olarak nitelendirildi. İsrail'in 401. Tugayından bir zırhlı araç, sınır kapısındaki "Gazze'yi Seviyorum" tabelasını yerle bir etti; bu anlar sosyal medyada yayınlandı.

Erken saatlerde çekilen görüntüler, birkaç tank ve zırhlı aracın İsrail bayraklarıyla bu noktaya ulaştığını gösterdi. Yetkililer, bölgenin hem Gazze'ye yardım girişleri hem de Mısır'a mülteci çıkışları için kritik olduğunu belirterek, 401. Tugay'ın bu sabah yaklaşık 20 Filistinliyi öldürdüğünü belirtti.

Hamas, Mısır ve Katarlı müzakereciler tarafından önerilen yeni bir ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu ancak İsrail bu teklifi reddetti ve Mısır önerisinin "yumuşatılmış" bir versiyonu olduğunu belirterek kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Dün, Refah'ta savaş yorgunu Filistinliler, ateşkes haberini kutlamak için sokaklara döküldü. Ancak İsrail, gece geç saatlerde Refah'a yoğun hava saldırıları başlatarak ateşkesi reddetti. Gazze'nin geçiş otoritesi, İsrail'in saldırılarına devam etmesinin daha fazla Gazze halkının ölümüne neden olacağını öne sürdü.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve İşler Ajansı'ndan (UNRWA) Sam Rose, Refah geçiş noktasının İsrail tarafından ele geçirilmesinin Filistinliler için "yıkıcı" olacağını belirtti.

Mısır Kızılayı, bu sabah Refah'ta Gazze'ye yapılan yardımların tamamen durduğunu açıkladı.

Filistin Geçiş Otoritesi Sözcüsü Wael Abu Omar, İsrail güçlerinin Refah geçiş noktasını ele geçirdiğini ve tesisin şimdilik kapalı olduğunu doğruladı. Pazartesi gününden bu yana geçiş noktası çevresinde hedefli saldırılar yapıldığını belirtti. Mısır Dışişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

İsrail ordusuna ait bir zırhlı araç, sınır kapısındaki 'Gazze'yi Seviyorum' tabelasını yerle bir etti
İsrail ordusuna ait bir zırhlı araç, sınır kapısındaki 'Gazze'yi Seviyorum' tabelasını yerle bir etti
İsrail ordusuna ait bir zırhlı araç, sınır kapısındaki 'Gazze'yi Seviyorum' tabelasını yerle bir etti
İsrail ordusuna ait bir zırhlı araç, sınır kapısındaki 'Gazze'yi Seviyorum' tabelasını yerle bir etti
İsrail ordusuna ait bir zırhlı araç, sınır kapısındaki 'Gazze'yi Seviyorum' tabelasını yerle bir etti

Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Refah Sınır Kapısını Kontrol Altına Aldı - Son Dakika

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