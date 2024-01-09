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İsrail ordusuna büyük şok! Rehine kurtarmaya girdikleri binadan cansız bedenleri çıkarıldı - Son Dakika
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İsrail ordusuna büyük şok! Rehine kurtarmaya girdikleri binadan cansız bedenleri çıkarıldı

7 Ekim 2023'ten beri 23 binin üzerinde Filistinliyi katleden İsrail askerleri Gazze'de büyük bir şok yaşadı. Başarısız bir rehine kurtarma operasyonu gerçekleştiren İsrail ordusunun Kassam Tugayları ile girilen çatışmada çok sayıda askerini kaybettiği ve ekipmanlarına el konulduğu duyuruldu.

İsrail ordusuna büyük şok! Rehine kurtarmaya girdikleri binadan cansız bedenleri çıkarıldı
09.01.2024 - 08:01,  Güncelleme: 08:06
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İsrail askerleri Gazze'de başarısız bir rehine kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada İsrail askerlerinin öldüğü ve yaralandığı, ekipmanlarına da el konulduğu duyuruldu.

"REHİNE KURTARMA OPERASYONU BAŞARISIZ OLDU"

Filistin direniş hareketi Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail güçlerinin rehine kurtarma operasyonuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde gerçekleştirdiği rehine kurtarma operasyonunun "başarısız" olduğu belirtildi.

İsrail ordusuna büyük şok! Rehine kurtarmaya girdikleri binadan cansız bedenleri çıkarıldı

İSRAİL ASKERLERİNİN EKİPMANLARINA EL KONULDU

Kassam Tugayları, operasyon bölgesinde düşman unsurlarla çatıştıklarını ve çatışma sonucunda İsrail güçlerinin öldüğü ve yaralandığı belirtildi. Ayrıca kurtarma operasyonunda bulunan İsrail askerlerinin ekipmanlarına da el konulduğu duyuruldu.

İsrail ordusuna büyük şok! Rehine kurtarmaya girdikleri binadan cansız bedenleri çıkarıldı

GEÇEN AYKİ OPERASYON DA BAŞARISIZ OLMUŞTU

Konuyla ilgili olarak İsrail ordusundan şimdiye kadar bir açıklama yapılmış değil. Kassam Tugayları geçtiğimiz ay da başarısız bir rehine kurtarma operasyonu yapıldığını duyurmuştu. Yapılan açıklamada çıkan çatışmada kurtarılmaya çalışılan esirlerden birinin öldüğü, İsrail askerlerinden de ölenler ve yaralananlar olduğu açıklanmıştı. İsrail ordusu, daha sonra bu operasyonun başarısız olduğunu doğrulamış ve 2 askerin ağır yaralandığını bildirmişti.

YORUMLAR (4)
  • Rotasız Gassal: Gariplerin ve mazlumların ahı bütün dünyayı yakacak...Bu kadar suçsuz günahsız insanların ve çocukların vebali ağır olacak. Allah yardımcımız olsun Yanıtla 174 1
  • bülent C.: sabah sabah güzel haber , Allah Gazze deki kardeşlerimizin yanında olsun Yanıtla 37 0
  • ramazan yazar: Ölen 23 bin Filistin halkının ahı ve intikamı için İsrail halkı toprağı yok edilmeli Allah için canlari alinmalidir..bunlar kudurmuş kuduz misali ABD ve silah teknolojilerini kullanarak masum halkı öldürüyor ama Allah ateş ve felaketi yasatacaktir kat ve kat bu Yahudilere en kısa zamanda amin. Yanıtla 36 0
  • side meister optik semih: Beter olsun Yanıtla 27 0

İsrail, Gazze, Hamas, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail ordusuna büyük şok! Rehine kurtarmaya girdikleri binadan cansız bedenleri çıkarıldı - Son Dakika
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