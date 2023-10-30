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İsrail ordusu, Gazze'deki sivilleri tek tek telefonla arayıp "Bölgeyi terk edin" tehdidinde bulunuyor - Son Dakika

İsrail ordusu, Gazze'deki sivilleri tek tek telefonla arayıp "Bölgeyi terk edin" tehdidinde bulunuyor

Son Güncelleme: 30.10.2023 15:30

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı operasyona karşılık veren İsrail Gazze'ye 24 gündür bomba yağdırırken, bölgeden gelen haber sabırları iyice taşırdı. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri telefonla arayarak "Bölgeyi terk edin" tehdidinde bulunduğu öğrenildi.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'ye 24 gündür bomba yağdırırken bölgeden gelen bir haber zulmün hangi boyutlara ulaştığını gözler önüne serdi. İsrail ordusuna bağlı askerlerin, Gazze'deki binlerce Filistinliyi tek tek telefonla arayarak bölgeyi terk etmeleri tehdidinde bulunduğu öğrenildi.

FİLİSTİNLİLERİ TELEFONLA ARAYIP TEHDİT EDİYORLAR

Gazze Şehri'ndeki Filistinliler, İsrail ordusunun bombardımanlar devam ederken kendilerini telefonla arayarak bölgeyi tahliye etmeleri yönünde tehditlerde bulunduklarını belirtti.

İsrail ordusundan korkunç tehdit! Gazze'deki sivilleri telefonla arayarak bölgeyi terk etmelerini istiyorlar

FİLİSTİN BAŞBAKANI: SAVAŞI DURDURUN

Öte yandan Filistin Başbakanı Muhammad Shtayyeh, Gazze'ye gıda, ilaç, su ve yakıtın getirilmesi için güvenli insani koridorların açılmasını talep etti. Shtayyeh, haftalık hükümet toplantısının başlangıcında "Sesimizi yükseltiyoruz, savaşı durdurun" dedi. Shtayyeh, Gazze halkının temel ihtiyaçlarını karşılamaya günde 20 yardım kamyonunun yetmediğini kaydetti.

İsrail ordusundan korkunç tehdit! Gazze'deki sivilleri telefonla arayarak bölgeyi terk etmelerini istiyorlar

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı. İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı. İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 312'si asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 262'si kadın olmak üzere 8 bin 5 Filistinlinin öldürüldüğünü, 20 bin 242 kişinin yaralandığını bildirdi. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 120 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı. İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi. İsrail ordusu, 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı. Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda ise şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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Son Dakika Dünya İsrail ordusu, Gazze'deki sivilleri tek tek telefonla arayıp 'Bölgeyi terk edin' tehdidinde bulunuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail ordusu, Gazze'deki sivilleri tek tek telefonla arayıp "Bölgeyi terk edin" tehdidinde bulunuyor - Son Dakika
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