İsrail ordusundan Kuneytra'daki belediye binasına baskın - Son Dakika
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Dünya

İsrail ordusundan Kuneytra'daki belediye binasına baskın

8 Aralık'ta Beşar Esad'ın devrilmesiyle Suriye'de işgale başlayan İsrail, Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra iline baskın düzenledi. Kent merkezini işgal edip belediye binasına el koyan İsrail askerleri geçen hafta da kendilerine karşı gösteri düzenleyen kalabalığa ateş açıp 3 sivilin yaralanmasına neden olmuştu.

30.12.2024 15:28
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61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de Golan Tepeleri'nden başlayarak işgale girişen İsrail ordusu ülkenin güneyindeki ilerleyişini sürdürüyor.

İsrail askerleri, Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra iline baskın düzenleyip kent merkezini ele geçirirken kamu kurum ve kuruluşlarına el koydu.

İşgal kapsamında, Kuneytra'nın Beas beldesinin belediye binasının boşaltılmasını isteyen İsrail askerleri, belediyede bulunan herkesi dışarı çıkarıp bina içinde yasal olmayan şekilde arama yaptı.

Geçen hafta da Kuneytra'nın Süveyse??????? köyü sakinleri, İsrail'in ülke topraklarını işgal etmesine karşı gösteri düzenlemişti. Protestolar sırasında mevzilendikleri bölgelerden kalabalığın üzerine ateş açan İsrail askerleri, 3 sivilin yaralanmasına neden olmuştu.

İSRAİL'İN SURİYE'DEKİ SALDIRILARI

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı. Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu. İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

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Son Dakika Dünya İsrail ordusundan Kuneytra'daki belediye binasına baskın - Son Dakika

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