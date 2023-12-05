İsrail ordusunun ekmek fırınlarını vurduğu Gazze'de vatandaşlar enkaz altında yiyecek arıyor

Açlıktan ölmek üzere olan Gazzeliler enkaz altında yiyecek ve malzeme arıyor.

İsrail ordusunun yoğun olarak bombaladığı Gazze'de yaşanan yiyecek sıkıntısı nedeniyle vatandaşlar, enkaz altında yiyecek aramaya başladı.

Gazze'ye bağlıDeir el-Balah'ta çekilen videoda, vatandaşların İsrail ordusunun pazartesi günü bombaladığı El-Baraka fırının enkazından ekmek aradığı görülüyor.

Bir adam enkazın üzerinde yürümeye çalışırken altı şişe yemeklik yağ taşıyor. İki küçük kız, ısınmak ve yemek pişirmek için ateş yakmak için kullanılan beyaz kağıt yığınlarını taşırken koşuyor. Bir grup adam, bir torba un, biraz çay ve hatta unutulmuş bir battaniyeyi almak için yarışıyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), CNN'in fırınla ilgili sorularına yanıt olarakşunları söyledi: "İsrail Savunma güçleri,uluslararası hukuka uyuyor ve sivillerin zararını azaltmak için uygulanabilir önlemler alıyor. "

Dier al-Balah, giderek artan İsrail bombardımanına maruz kalan Şeridi'nin merkezinde yer alıyor. İsrail ayrıca güney Gazze'nin bazı bölgelerindeki Filistinlilere de bölgeyi terk etmeleri çağrısında bulunarak, bölge sakinlerinin CNN'e ya kafa karıştırıcı olduğunu ya da elektrik ve internet bağlantısı eksikliği nedeniyle erişemediklerini söylediği dijital haritalar yayınladı.