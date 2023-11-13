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İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 11 bin 240'a ulaştı - Son Dakika

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 11 bin 240'a ulaştı

13.11.2023 20:20  - Güncelleme: 20:25

İsrail saldırılarının 38'inci gününde Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 240'a yükseldi. Öte yandan insanlık dışı saldırılarda 28 binden fazla Filistinli yaralanırken, enkaz altında yaklaşık 1700'ü çocuk olmak üzere 3 bin 250 kişinin kayıp olduğu tahmin ediliyor.

İsrail'in 38 gündür devam eden saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde ölü sayısı 11 bin 240'a yükseldi. Saldırılarda binlerce çocuk ve kadın hayatını kaybetti, yüzlerce kişi ise kayıp durumda.

CAN KAYBI SAYISI ARTTI

Gazze Şeridi'ndeki hükümetin Medya Ofisi'nden bölgedeki duruma ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, İsrail saldırılarında Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısı 4 bin 609'u çocuk, 3 bin 100'ü kadın olmak üzere 11 bin 240'a yükseldi.

YARALI SAYISI KORKUNÇ BOYUTLARDA

Saldırılarda 198 sağlık personeli, 20 sivil savunma görevlisi ve 49 gazeteci hayatını kaybetti. Ayrıca saldırılarda yüzde 70'i kadın ve çocuk olmak üzere yaralananların sayısı 28 bin 200'e çıktı.

ENKAZ ALTINDA BİNLERCE KİŞİ VAR

İsrail'in Gazzeli ailelere karşı 1142 katliam gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, enkaz altında yaklaşık 1700'ü çocuk olmak üzere 3 bin 250 kişinin kayıp olduğu aktarıldı.

İSRAİL HASTANELERİ HEDEF ALIYOR

İsrail'in özellikle hastaneleri hedef aldığı ve sağlık ekiplerine yönelik tehdit oluşturduğu aktarılan açıklamaya göre, saldırılar sonucu Gazze'de 22 hastane ve 49 sağlık merkezi çalışmayı durdurdu, 53 ambulans da hedef alındı.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI TESPİT EDİLEMİYOR

Gazze Hastaneler Genel Müdürü Muhammed Zakut, gün içerisindeki açıklamasında, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde hasta ve yaralılara ulaşılamadığı için ölü ve yaralı sayısının tespit edilemediğini ifade etmişti.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 11 bin 240'a ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 11 bin 240'a ulaştı - Son Dakika
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