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İsrail ordusunun yasağına rağmen onlarca Filistinli sahillere akın etti - Son Dakika

İsrail ordusunun yasağına rağmen onlarca Filistinli sahillere akın etti

Geçtiğimiz cuma günü başlayan ateşkes sürerken İsrail ordusu yaptığı açıklamayla Gazze'nin kuzeyindeki sınıra bir kilometreden fazla yaklaşılmasını ve denize girilmesini yasakladı. İsrail ordusunun bu uyarısına aldırış etmeyen onlarca Filistinli soluğu denizde aldı.

26.11.2023 - 13:09,  Güncelleme: 13:46
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İsrail ile Hamas arasında 24 Kasım Cuma günü başlayan geçici ateşkes ve rehine takası anlaşmasıyla Gazze'deki hareketlilik de arttı. İsrail ordusu tarafından göçe zorlanan onlarca Filistinli sahillere akın ederken, çocuklar suda oyunlar oynadı, balıkçılar ise avlanmanın telaşına düştü. İsrail'in yasak olduğunu belirtmesine rağmen Filistinlilerin saatler boyunca sahil kenarlarında zaman geçirdikleri görüldü.

İSRAİL ORDUSU DENİZE GİRMEYİ YASAKLADI

Geçici ateşkes devam ederken İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee bugün yaptığıyla açıklamayla Gazze'nin kuzeyindeki sınıra bir kilometreden fazla yaklaşılmasını ve denize girilmesini yasakladı.

İsrail ordusunun yasağına rağmen onlarca Filistinli sahillere akın etti

ONLARCA FİLİSTİNLİ SOLUĞU SAHİLDE ALDI

İsrail ordusunun getirdiği yasağa rağmen onlarca Filistinlinin soluğu sahil kenarlarında aldıkları görüldü. Çok sayıda çocuk suya girerek oyunlar oynarken, balıkçıların da denize girerek avlanmaya çalıştıkları anlar kameralara yansıdı.

İsrail ordusunun yasağına rağmen onlarca Filistinli sahillere akın etti

ATEŞKES 24 KASIM CUMA GÜNÜ BAŞLADI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

İsrail ordusunun yasağına rağmen onlarca Filistinli sahillere akın etti

50 İSRAİLLİYE KARŞILIK 150 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILACAK

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı. Şu ana kadar abluka altındaki Gazze Şeridinden 26 İsrailli kadın ve çocuk, İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan 78 Filistinli kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

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Son Dakika Dünya İsrail ordusunun yasağına rağmen onlarca Filistinli sahillere akın etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail ordusunun yasağına rağmen onlarca Filistinli sahillere akın etti - Son Dakika
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