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İsrail taktik değiştirdi! Askeri uzmanlar ordunun gece baskınlarına dikkat çekiyor - Son Dakika

İsrail taktik değiştirdi! Askeri uzmanlar ordunun gece baskınlarına dikkat çekiyor

Son Güncelleme: 26.10.2023 17:30

İsrail ordusu Gazze'ye günlerdir bomba yağdırırken, servis edilen bir haber İsrail ordusunun yeni taktiğini de gün yüzüne çıkarttı. Gazze'ye karadan operasyon düzenleyerek çok sayıda altyapıyı ve tanksavar güdümlü füze fırlatma pozisyonlarını vuran İsrail ordusu, baskının ardından bölgeyi kısa sürede terk etti. Ordunun bu gece baskını askeri uzmanlar tarafından İsrail'in yeni taktiği olarak değerlendirildi.

Aksa Tufanı Operasyonu sonrası Ortadoğu resmen ateş çemberine dönmüş durumda. Bölgedeki savaş 20'nci gününe girerken Gazze'den gelen haber ile İsrail ordusunun yeni taktiği gün yüzüne çıktı. İsrail ordusu karadan Gazze'ye girip çok sayıda altyapıyı ve tanksavar güdümlü füze fırlatma pozisyonlarını vurarak bölgeden ayrılırken, birliklerin bu hamlesini yorumlayan askeri uzmanlar bunun İsrail'in yeni taktiği olduğuna vurgu yaptılar.

İsrail ordusunun yeni taktiği deşifre oldu! Askeri uzmanlar gece baskınlarına dikkat çekiyor

İSRAİL ORDUSU: HEDEFLİ BİR BASKIN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İsrail bir yandan abluka altına aldığı Gazze'yi bombalarken bir yandan da kuzeyde, Lübnan sınırında Hizbullah unsurları ile çatışıyor. İsrail'in Gazze'ye olası kara operasyonu dünyanın bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ederken İsrail ordusundan sürpriz bir hamle geldi. Ordu birlikleri Gazze'ye girdi. Yapılan açıklamada operasyon 'hedefli bir baskın' olarak duyuruldu.

İsrail ordusunun yeni taktiği deşifre oldu! Askeri uzmanlar gece baskınlarına dikkat çekiyor

ASKERİ UZMANLAR: BU İSRAİL ORDUSUNUN YENİ TAKTİĞİ

Ordudan yapılan açıklamada birliklerin çok sayıda altyapıyı ve tanksavar güdümlü füze fırlatma pozisyonlarını vurduğu ifade edilirken, "hedefli baskın"ın ardından askerler bölgeyi terk etti. İsrail'in gece baskını askeri uzmanlar tarafından İsrail'in yeni taktiği olarak yorumlandı.

İsrail ordusunun yeni taktiği deşifre oldu! Askeri uzmanlar gece baskınlarına dikkat çekiyor

"BİRKAÇ SAAT SONRA ÇEKİLDİKLERİ KÜÇÜK BASKINLAR YAPIYORLAR"

Analist Elijah Magnier, İsrail ordusunun bir gecede kuzey Gazze'ye düzenlediği kısa kara operasyonunun, Filistinli savaşçıların hazırlık ve yeteneklerini test etme stratejisinin bir parçası olduğunu söyledi. Al Jazeera'ye konuşan Magnier "İsrail ordusunun yeni bir yaklaşımını görüyoruz; normalde yaptıkları gibi bir süre kalmak yerine sadece birkaç saat sonra geri çekildikleri küçük baskınlar" dedi.

İsrail ordusunun yeni taktiği deşifre oldu! Askeri uzmanlar gece baskınlarına dikkat çekiyor

"ABD'NİN IRAK'TA YAPTIĞI ŞEY DE BUYDU"

Bunun ABD'nin Irak'ta uyguladığı taktik ile paralellik gösterdiğine vurgu yapan Magnier şu ifadeleri kullandı; "ABD'nin Irak'ta yaptığı şey buydu: Maruz kalacakları ateş miktarını görmek için çok hızlı girip çıkıyorlardı ve daha büyük bir saldırıya hazırlanana kadar bunu farklı yerlerden yapıyorlardı."

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Son Dakika Dünya İsrail taktik değiştirdi! Askeri uzmanlar ordunun gece baskınlarına dikkat çekiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail taktik değiştirdi! Askeri uzmanlar ordunun gece baskınlarına dikkat çekiyor - Son Dakika
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