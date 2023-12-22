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İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan Müslümanların üzerine gaz bombası attı - Son Dakika
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İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan Müslümanların üzerine gaz bombası attı

Gazze'de haftalardır sivillere soykırım uygulayan İsrail işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik baskınlarını sürdürürken Kudüs'te ise her cuma günü cemaate saldırıyor. Soykırımın 11. cumasında da manzara yine değişmedi ve Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılan Müslümanların üzerine gaz bombası atıldı.

22.12.2023 - 12:58,  Güncelleme: 13:02
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İsrail, Gazze'de dünyanın gözü önünde sivillere soykırım uyguluyor. İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 20 binin üzerine çıkarken Netanyahu hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'ya baskın düzenlemeye ve Kudüs'te her Cuma Mescid-i Aksa cemaatine saldırmaya devam ediyor.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan Müslümanların üzerine gaz bombası attı

CUMA NAMAZI KILAN CEMAATE SALDIRILAR SÜRÜYOR

Soykırımın gölgesindeki 11. Cuma gününde de gözler Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya çevrildi. Her hafta Cuma namazı kılan cemaate TOMA'larla ve göz yaşartıcı gazla saldıran İsrail, cemaatin üzerine lağım suyu sıkıyor; Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan Müslümanların üzerine gaz bombası attı

NAMAZ KILAN MÜSLÜMANLARA GAZ BOMBASI ATTILAR

Bugün de Mescid-i Aksa çevresindeki yollarda namaz kılan Müslümanları hedef alan İsrail polisi, secde edenlerin üzerine gaz bombası attı.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan Müslümanların üzerine gaz bombası attı

İSRAİL POLİSİ İLK KEZ KAMERA KULLANDI

Öte yandan CNN Türk canlı yayınına yansıyan görüntülerde İsrail polisinin Filistinlilere biber gazı ve gaz bombası ile müdahale ettiği görüldü. Bu hafta ilk kez bir polisin elindeki kamera ile yaşanan olayları kayıt altına aldığını belirten yetkililer, bu hafta müdahalenin beklenenden daha erken başladığını vurguladı. Yine Mescid-i Aksa için yapılan Cuma namazı çağrısının İsrail polisini alarma geçirdiği kaydedildi.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan Müslümanların üzerine gaz bombası attı
İsrail polisi, Mescid-i Aksa\'da namaz kılan Müslümanların üzerine gaz bombası attı
YORUMLAR (1)
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İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan Müslümanların üzerine gaz bombası attı - Son Dakika
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