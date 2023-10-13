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İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere sert müdahale! Gaz bombası attılar - Son Dakika

İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere sert müdahale! Gaz bombası attılar

Son Güncelleme: 13.10.2023 12:52

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilerin üzerine gaz bombası attı. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Hamas'ın İsrail'e yönelik 7 Ekim Cumartesi günü başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna İsrail'in yanıt vermesi sonrası bölgede şiddetin dozu bir hayli yükseldi. İsrail Gazze Şeridi'ni bombalamaya devam ederken, bugün Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Müslümanlara da sert bir müdahalede bulunuldu. İsrail polisi kalabalığın üzerine gaz bombası attı.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyen Müslümanların üzerine gaz bombası attı

FİLİSTİNLİLERİ MESCİD-İ AKSAYA SOKMADILAR

İsrail-Hamas çatışmaları 7. gününde devam ederken, Müslümanlar cuma namazı kılmak için Mescid-i Aksa'ya akın etti. Ancak İsrail polisi, çoğunluğu gençlerden oluşan bazı Filistinlileri içeri almadı.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyen Müslümanların üzerine gaz bombası attı

GAZ BOMBASI ATTILAR

Bunun üzerine Mescid-i Aksa'nın çevresinde namaz kılmak isteyen Filistinliler, İsrail polisinin orantısız gücüyle karşılaştı. Namaz kılmak için seccadelerini yere seren kalabalığı dağıtmak isteyen İsrail polisi, Filistinlilerin üzerine gaz bombası attı.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyen Müslümanların üzerine gaz bombası attı

ARA SOKAKLARA KAÇTILAR

O anlar saniye saniye kameralara yansırken, Filistinliler ara sokaklara kaçtı. Ara sokaklarda toplu halde bekleyen kalabalık sloganlar atıp İsrail polisini protesto etti. Bölgede gergin süreç devam ediyor.

Filistin, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere sert müdahale! Gaz bombası attılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere sert müdahale! Gaz bombası attılar - Son Dakika
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