İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada - Son Dakika
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Dünya

İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada

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İsrail polisi, Kudüs'te kendilerine bıçakla saldıran 34 yaşındaki Türk vatandaşı Hasan Saklanan'ı öldürdü. Saklanan'ın öldürülme anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

30.04.2024 16:13  Güncelleme: 16:46
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İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde İsrail polisi, kendilerine bıçakla saldıran Türk vatandaşını vurarak öldürdü. Gündeme bomba gibi düşen bu olay kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

İSRAİL POLİSİNE BIÇAKLI SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİRKEN VURULDU

34 yaşındaki Hasan Saklanan Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde İsrail polisine yönelik bıçaklı saldırı gerçekleştirdi. İsrail'in resmi acil yardım ve kan bankası servisi Kızılkalkan tarafından yapılan açıklamada olayda 18 yaşındaki bir kadın ile 30 yaşındaki bir polisin yaralandığı belirtildi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı, kadının durumunun ise ağır olduğu bildirildi. İsrail polisinden yapılan açıklamada, olay sırasında Saklanan'ın ateş edilerek öldürüldüğü kaydedildi.

TURİST OLARAK GELDİ

İsrail güvenlik birimlerine dayandırılan habere göre Hasan Saklanan'ın ülkeye 72 saat önce turist olarak geldiği, saldırıda 30 yaşlarında bir İsrail polisinin de hafif şekilde yaralandığı ifade edildi.

İSRAİL POLİSİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Olayın ortaya çıkan görüntülerinde Hasan Saklanan'ın İsrail polisine saldırması ve ardından polisle yaşanan arbedede İsrail polisi tarafından vurulduğu anlar görüldü.

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Son Dakika Dünya İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Emir Emir: İSRAİL FİLİSTİNLİLERİ ÖLDÜRÜYOR,100 YIL ÖNCEDE FİLİSTİNLİLER TÜRK ASKERİNİ ÖLDÜRÜYORDU,OZAMAN TÜRK ASKERİ GİTTİ DİYE BAYRAM EDİP,BAYRAKLARLA KARŞILADIKLARI KİŞİLER ŞİMDİDE FİLİSTİNLİLERİ ÖLDÜRÜYOR. 47 69 Yanıtla
    Emir Emir: BALIK HAFIZALI OLMAYALIM,TARİHİ GERÇEKLER ORTADA.ATALARIM FİLİSTİNDE,YEMENDE SAVAŞTI.NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE. 33 13
  • süleyman hakan gökşen: hadi bakalım iki kafadar, ne yapacaksınız? 16 13 Yanıtla
  • Volki Tolki: Savaşın galibi olmaz , 13 2 Yanıtla

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