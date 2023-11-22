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İsrail Dışişleri: Rehineleri alma süreci yarın Türkiye saatiyle sabah 06.00'da başlayacak - Son Dakika

İsrail Dışişleri: Rehineleri alma süreci yarın Türkiye saatiyle sabah 06.00'da başlayacak

Dünya, İsrail ile Hamas arasındaki geçici ateşkes ve rehine takası anlaşmasına kilitlenirken Tel Aviv yönetiminden önemli bir açıklama geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, rehineleri alma sürecinin yarın Türkiye saatiyle sabah 06.00'da başlayacağını duyurdu.

22.11.2023 - 13:27,  Güncelleme: 13:43
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İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, rehineleri alma sürecinin yarın Türkiye saatiyle sabah 06.00'da başlayacağını duyurdu.Hamas'ın 4 gün boyunca her gün 12 veya 13 esiri serbest bırakacağı, İsrail'in de serbest bırakabileceği 300 kişilik bir liste oluşturduğu bildirildi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

İsrail ile Hamas arasında beklenen rehine takası ve ateşkes onaylandı. Açıklama İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Ofisi tarafından yapıldı. Toplanan İsrail kabinesinin 4 günlük geçici ateşkesi onayladığı ve bunun Gazze'deki İsrailli esirlerin tümünün geri getirilmesi hedefinin ilk aşaması olduğu ifade edilen açıklamada, "50 rehinenin serbest bırakılması için çatışmalara ara verilmesinin öngörüldüğü" ifadesi yer aldı. İsrail kabinesinin açıklamasında serbest bırakılacak her 10 esir için ek bir gün daha çatışmalara ara verileceği ifade edilirken, İsrail hükümeti ve ordusunun Hamas'ın tasfiyesi için savaşı sürdüreceğinin altı çizildi.

İsrail: Rehineleri alma süreci yarın Türkiye saatiyle sabah 06.00'da başlayacak

SÜREÇ YARIN BAŞLIYOR

Esir takası konusunda anlaşmaya varılmasının ardından İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen sürece dair yeni açıklamalarda bulundu. Cohen "Rehineleri alma süreci yarın yani Perşembe günü başlayacak" diye konuştu. Cohen sürecin Türkiye saati ile 06.00'da başlayacağını ifade etti.

İsrail: Rehineleri alma süreci yarın Türkiye saatiyle sabah 06.00'da başlayacak

ESASA BAĞLI KALINACAK

Ateşkes sürecinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki hava trafiğinin tüm gün, kuzeyinde ise 10.00 ile 16.00 saatleri arasında günlük 6 saat durdurulacağı ifade edilirken, İsrail güçlerinin tüm Gazze Şeridi'nde kimseyi alıkoymama ve kimseye saldırmama esasına bağlı kalacağı kaydedildi. İsrail'e göre, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

İsrail: Rehineleri alma süreci yarın Türkiye saatiyle sabah 06.00'da başlayacak

50 ESİR KADEMELİ OLARAK SERBEST BIRAKILACAK

İsrail basınına konuşan kaynaklar, Hamas'ın elindeki esirleri aşamalı olarak serbest bırakacağını belirtti. Hamas konuya dair yazılı açıklamasında ise, geçici ateşkesin 4 gün süreceği ve bu sürede serbest bırakılacak 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerinden 150 Filistinlinin serbest bırakılacağı bilgisini paylaştı.

İsrail: Rehineleri alma süreci yarın Türkiye saatiyle sabah 06.00'da başlayacak

İSRAİL 300 KİŞİLİK LİSTE OLUŞTURDU

Hamas'ın 4 gün boyunca her gün 12 veya 13 esiri serbest bırakacağı ifade edildi. İsrail de serbest bırakabileceği 300 kişilik bir liste oluşturdu. Listede 287 çocuk, 13 kadın bulunuyor.

İsrail, Hamas, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Dışişleri: Rehineleri alma süreci yarın Türkiye saatiyle sabah 06.00'da başlayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail Dışişleri: Rehineleri alma süreci yarın Türkiye saatiyle sabah 06.00'da başlayacak - Son Dakika
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