İsrail'den rehineler için yeni açıklama! Tarih verildi - Son Dakika
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Dünya

İsrail'den rehineler için yeni açıklama! Tarih verildi

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Ateşkes kararını bugün de oylamayan İsrail'den yeni açıklama geldi. Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan son açıklamada, İsrail hükümeti ve kabinesinin ateşkes anlaşmasını onaylaması durumunda sürecin planlandığı gibi yürütüleceği ve esirlerin pazar günü erken saatlerde serbest bırakılmaya başlanacağı kaydedildi.

17.01.2025 12:52
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İsrail ile Hamas arasında imzalanacak ateşkes anlaşmasında yeni pürüzler çıkıyor. Tel Aviv yönetimi çeşitli bahanelerle süreci baltalamaya devam ediyor.

BEKLENEN HABER GELMEDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden bugün yapılan açıklamada anlaşmanın saat 11.00'de güvenlik kabinesinde oylamaya sunulacağı aktarılmıştı ancak dünyanın beklediği haber yine gelmedi.

"HÜKÜMET DAHA SONRA BİR ARAYA GELECEK"

İsrail Dışişleri Bakanlığı açıklamasında güvenlik kabinesinin bugün toplanacağı ancak hükümetin anlaşmayı onaylamak için daha sonra bir araya geleceği ifade edildi.

İSRAİL TARİH VERDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan son açıklamada, güvenlik kabinesi ve hükümetin ateşkes anlaşmasını onaylamasının ardından rehinelerin serbest bırakılması sürecinin planlanan çerçeveye göre uygulanacağı ve ilk rehinelerin pazar günü serbest bırakılmasının beklendiği belirtildi.

İSRAİL KABİNESİNİN ONAYLAMASI BEKLENİYOR

İsrail ile Hamas arasında ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda yürütülen dolaylı müzakerelerde 15 Ocak'ta ateşkes anlaşmasına varılmış, Katar ateşkesin 19 Ocak'ta başlayacağını belirtmişti. Ancak İsrail Başbakanlık Ofisinden dün yapılan açıklamada, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının bazı maddelerinden vazgeçtiği iddia edilmiş, İsrail kabinesinin anlaşmayı onaylayacağı toplantının ertelendiği duyurulmuştu. Hamas ise anlaşmaya bağlı olduğunu açıklamış, gözler yeniden İsrail'e çevrilmişti. İsrail Başbakanlık Ofisi, güvenlik kabinesinin ateşkes anlaşmasının onaylanması için bugün toplanacağını açıklamıştı.

İsrail\'den rehineler için yeni açıklama! Tarih verildi

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Son Dakika Dünya İsrail'den rehineler için yeni açıklama! Tarih verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Serkan Acar:
    sıkıysa bırakma Bir avuç perişan etti sizi Şehit verdik ama Gazze’ye teslim etmedik 32 10 Yanıtla
  • Baycan Demirdaş:
    kahrolsun zalimlere ve destekcilerine yaşasın filistin 30 10 Yanıtla
  • Kenan Dayan:
    YENSEKTE YENİLSEKTE ZAFER BİZİMDİR 32 7 Yanıtla
  • orhan akyüz:
    iran ve israil e güven olmaz bu iki milketin hiçbir söylediğine inanmayın. 18 15 Yanıtla
  • emrah bakansız:
    Filistin'de çocuklar olurken sen burda klavyeden ahkam kesip neyi kanitlamayi dusunuyorsun Gazze yok oldu 100 binden fazla insan öldü madem herşey esir di neden başta bu anlaşma olmadı büyük orta doğu projesi tamamlandı 11 17 Yanıtla
  • Chen Medya :
    Bu alçaklar rehineleri alır sonra yine vurur yazın bir yere 16 5 Yanıtla
  • Mustafa Kaya:
    kansızlar 14 6 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bu İsrail başbakanı ortada dan kaldırlmadan Filistinlilerin öfkesinin yok olacağını sanmıyorum... 6 5 Yanıtla
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