İsrail\'den rehineler için yeni açıklama! Tarih verildi

Dünya

İsrail ile Hamas arasında imzalanacak ateşkes anlaşmasında yeni pürüzler çıkıyor. Tel Aviv yönetimi çeşitli bahanelerle süreci baltalamaya devam ediyor.

BEKLENEN HABER GELMEDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden bugün yapılan açıklamada anlaşmanın saat 11.00'de güvenlik kabinesinde oylamaya sunulacağı aktarılmıştı ancak dünyanın beklediği haber yine gelmedi.

"HÜKÜMET DAHA SONRA BİR ARAYA GELECEK"

İsrail Dışişleri Bakanlığı açıklamasında güvenlik kabinesinin bugün toplanacağı ancak hükümetin anlaşmayı onaylamak için daha sonra bir araya geleceği ifade edildi.

İSRAİL TARİH VERDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan son açıklamada, güvenlik kabinesi ve hükümetin ateşkes anlaşmasını onaylamasının ardından rehinelerin serbest bırakılması sürecinin planlanan çerçeveye göre uygulanacağı ve ilk rehinelerin pazar günü serbest bırakılmasının beklendiği belirtildi.

İSRAİL KABİNESİNİN ONAYLAMASI BEKLENİYOR

İsrail ile Hamas arasında ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda yürütülen dolaylı müzakerelerde 15 Ocak'ta ateşkes anlaşmasına varılmış, Katar ateşkesin 19 Ocak'ta başlayacağını belirtmişti. Ancak İsrail Başbakanlık Ofisinden dün yapılan açıklamada, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının bazı maddelerinden vazgeçtiği iddia edilmiş, İsrail kabinesinin anlaşmayı onaylayacağı toplantının ertelendiği duyurulmuştu. Hamas ise anlaşmaya bağlı olduğunu açıklamış, gözler yeniden İsrail'e çevrilmişti. İsrail Başbakanlık Ofisi, güvenlik kabinesinin ateşkes anlaşmasının onaylanması için bugün toplanacağını açıklamıştı.