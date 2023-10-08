İsrail gece boyunca Gazze'yi bombaladı! Can kayıpları artıyor, açıklamaların rengi artık daha sert - Son Dakika

İsrail gece boyunca Gazze'yi bombaladı! Can kayıpları artıyor, açıklamaların rengi artık daha sert

Son Güncelleme: 08.10.2023 08:12

Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrası İsrail'in de karşı saldırıya geçmesi dünyada büyük yankı uyandırdı. Her iki taraftan da yüzlerce insan hayatını kaybederken; Hamas ellerinde çok sayıda İsrailli rehin olduğunu duyurdu. Gazze'ye elektriğin ardından akaryakıt ve mal girişini de durduran İsrail Başbakanı Netanyahu ise ''Bu kara günün intikamını en acı şekilde çıkartacağız.'' ifadelerini kullandı.

İsrail'e yönelik Aksa Tufanı operasyonu başlatan Hamas'ın silahlı kanadı, dün sabah saatlerinde İsrail'e 5 bin roket ve havan fırlattı. Daha sonra İsrail topraklarına giren Hamas güçleri, çok sayıda İsrail askerlerini rehin aldı. Karşı saldırıya geçen İsrail ise Demirden Kılıçlar operasyonu başlattı. İşgal altındaki Gazze sabaha kadar bombalanırken; saldırılarda 232 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail tarafında ise 300'den fazla kişi can verdi.

AKSA TUFANI OPERASYONU BAŞLATTILAR

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı operasyon başlattığını açıkladı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girdi. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurdu.

İsrail sabaha kadar Gazze'yi bombaladı! Can kayıpları artıyor, açıklamaların rengi artık daha sert

İKİ TARAFTAN DA ÇOK SAYIDA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin hayatını kaybettiğini, 1697 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail basınında da Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 1590'a yükseldiği duyurdu.

İsrail sabaha kadar Gazze'yi bombaladı! Can kayıpları artıyor, açıklamaların rengi artık daha sert

İSRAİL TEYAKKUZA GEÇTİ

Operasyonun ardından İsrail'den misilleme gecikmedi. Gazze'deki bazı hedefler vurulurken, "savaşa hazırlık durumu" ilan edildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada "Hamas saldırıların sonucuna katlanacak" ifadesi de kullanıldı. İsrail Savunma Kuvvetleri, Hamas'ın operasyonuna karşılık 'Demirden Kılıçlar' operasyonu başlattı. Ülkede OHAL ilan edilirken okullar da tatil edildi.

İsrail sabaha kadar Gazze'yi bombaladı! Can kayıpları artıyor, açıklamaların rengi artık daha sert

GAZZE'YE AKARYAKIT VE MAL GİRİŞİNİ DE DURDURDULAR

İsrail, bomba yağdırdığı Gazze'ye akaryakıt ve mal girişini durdurma kararı aldı. Yediot Ahronot gazetesinin Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya dayandırdığı haberde, İsrail Güvenlik Kabinesinin düzenlediği toplantıda bir dizi karar alındığı belirtildi. Karar kapsamında Gazze'ye yakıt ve mal girişinin yasaklandığı kaydedildi.

İsrail sabaha kadar Gazze'yi bombaladı! Can kayıpları artıyor, açıklamaların rengi artık daha sert

GAZZE BOMBARDIMAN ALTINDA

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını gece de sürdürdü. İsrail savaş uçakları Gazze kentinin batısında Filistinli gruplara ait askeri bir nokta ile Beyt Hanun beldesi ve Gazze'nin güney ve orta kesiminde ev ve kamu kurumlarına ait binaları bombaladı. Hedef alınan noktalar arasında Hamas'ın Gazze'deki yetkilisi Yahya es-Sinvar'ın En-Nasr semtindeki ofisi, Filistin Stadyumu, Gazze'deki "İslam Milli Bankası" ve "Üretim Bankası" binaları yer aldı. İsrail Deniz Kuvvetlerine bağlı güçler de Gazze sahillerine yakın bazı yerleri yoğun şekilde bombaladı. Sağlık kaynakları ise Beyt Hanun'da bir eve düzenlenen saldırıda ölen ve yaralananlar olduğunu açıkladı ancak sayı vermedi. Açıklamada ayrıca, Hamas'ın İsrail'e yönelik operasyonda kullandığı 3 karargahının hedef alındığı kaydedildi.

NETANYAHU'DAN SERT SÖZLER: İNTİKAMINI EN ACI ŞEKİLDE ÇIKARTACAĞIZ

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerini sabaha kadar bombalarken; İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze Şeridi sakinlerine seslenerek "Gazze sakinleri şimdi orayı terk edin çünkü her yerde tüm askeri gücümüzle harekete geçeceğiz." ifadelerini kullandı. Sözlerini sürdüren Netanyahu, "Bu kara günün intikamını en acı şekilde çıkartacağız. Hamas'ı hiç vurmadığımız şekilde vuracağız. Hamas'ın toplandığı, gizlendiği her yeri sakat bırakıp enkaza dönüştüreceğiz" ifadelerini kullandı.

İsrail sabaha kadar Gazze'yi bombaladı! Can kayıpları artıyor, açıklamaların rengi artık daha sert

ELLERİNDE ÇOK SAYIDA İSRAİLLİ REHİN VAR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde ise El-Aksa Televizyonu'na yaptığı açıklamada "Mescid-i Aksa'yı ve Filistinli esirleri savunmak amacıyla başlatılan "Aksa Tufanı" operasyonunun devam ettiğini söyledi. Ubeyde, onlarca İsraillinin esir alındığını ve "İsrailli esirlerin sayısının Netanyahu'nun düşündüğünden kat kat fazla olduğunu" öne sürdü.

İsrail sabaha kadar Gazze'yi bombaladı! Can kayıpları artıyor, açıklamaların rengi artık daha sert
Kassam Tugayları Sözcüsü: Önümüze çekirge gibi düşen askerlerden oluşan orduyla mı bizi tehdit ediyorsunuz? İsrail-Filistin sorunu nedir, ne zaman başladı?

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Son Dakika Dünya İsrail gece boyunca Gazze'yi bombaladı! Can kayıpları artıyor, açıklamaların rengi artık daha sert - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail gece boyunca Gazze'yi bombaladı! Can kayıpları artıyor, açıklamaların rengi artık daha sert - Son Dakika
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