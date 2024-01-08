İsrail saldırılarında Gazze\'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84\'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısının son 24 saatte 249 artarak 23 bin 84'e, yaralı sayısının da 58 bin 926'ya yükseldiğini açıkladı.

7 EKİM'DEN BU YANA KATLİAM YAPIYORLAR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Okulları, evleri, camileri bombalayan İsrail sivillerin sığındığı hastaneleri de aralıksız vuruyor. Aylardır devam eden katliamda Gazze'de 23 binden fazla insan can verdi, 58 bin insan ise yaralandı.

DSÖ: KATLİAM SONA ERMELİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Gazze'deki katliam sona ermeli." ifadesini kullandı. Ghebreyesus, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi yakınlarında artan çatışmalar ve devam eden tahliye emirlerine ilişkin "rahatsız edici" raporlar aldıklarını bildirdi.

Hastane müdürüne göre 600'den fazla hasta ve çoğu sağlık çalışanının hastaneyi terk etmek zorunda kaldığını belirten Ghebreyesus, bu kişilerin de nerede olduklarının bilinmediğini açıkladı.

BM: SALDIRILAR NEDENİYLE 1.9 MİLYON KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle 1,9 milyon kişinin yerinden edildiğini bildirdi. Gazze Şeridi'ndeki 155 UNRWA tesisinde yerinden edilmiş yaklaşık 1,4 milyon kişinin barındığı aktarılan açıklamada, geri kalan yaklaşık 500 bin kişinin de bu tesislerin yakın çevresinde bulunduğu ve toplam yerinden edilmiş 1,88 milyon kişinin UNRWA'dan yardım aldığı ifade edildi.

Açıklamada, çatışmaların başından bu yana 146 BM çalışanının öldürüldüğü aktarıldı.

İŞGALDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 176'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 510 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 334 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil ve 153 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.