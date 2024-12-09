İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 45 bine yaklaştı

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden beri gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 50 artarak 44 bin 758'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 430 gündür devam ettirdiği saldırılar hakkında bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği "3 katliamda" 50 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin yaralandığı kaydedildi.

CAN KAYBI SAYISI 45 BİNE YAKLAŞTI

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 758'e, yaralı sayısının da 106 bin 134'e yükseldiği belirtildi. Yapılan açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı tekrarlandı.