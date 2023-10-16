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İsrail saldırılarında hayatlarını kaybeden Filistinliler toplu mezarlara gömülüyor - Son Dakika

İsrail saldırılarında hayatlarını kaybeden Filistinliler toplu mezarlara gömülüyor

Son Güncelleme: 16.10.2023 14:09

Gazze'de şiddetin artması hastaneleri zorluyor ve cesetler birikmeye başlıyor. Morglar ve defin alanları yetersiz, bu yüzden yüzlerce Filistinli toplu mezarlara gömülmeli. Sağlık personeli kaynakların tükenmekte olduğuna ve yaşam kayıplarının arttığına dikkat çekiyor. İnsani kriz büyüyor ve uluslararası toplum acil önlemler almalı.

Gazze Hastanelerinde Cesetler Birikirken, Yüzlerce Filistinli Toplu Mezarlarla Gömülüyor

Gazze Şeridi, İsrail ile çatışmaların arttığı ve şiddetin yükseldiği bir dönemi yaşıyor. Bu şiddet dalgası, hastanelerin üzerinde büyük bir yük oluştururken, cesetlerin birikmeye başlaması büyük bir insani felaketin belirtisi olarak kabul ediliyor. İsrail hava saldırıları ve karadan yapılan saldırılar sonucu hayatını kaybeden yüzlerce Filistinli, hastanelerin morglarında yer bulamayacak kadar fazla olmaya başladı.

Filistinli yetkililer, bu büyüyen sorunla başa çıkmak ve daha fazla ölümün engellenmesi için acil önlemler almaya çalışıyor. Gazze Şeridi'nde mevcut morglar ve defin alanları, artan ölü sayısı karşısında yetersiz kalmış durumda. Bu nedenle, yüzlerce Filistinli cesedinin toplu mezarlara gömülmesi gerekiyor.

Hastane personeli, sık sık yeni cesetlerle dolu morglarla karşı karşıya kaldıklarını ve bu koşulların sürdürülemez olduğunu ifade ediyor. Yetersizlik ve aşırı yük altında çalışan sağlık personeli, tıbbi kaynakların tükenmeye başladığına ve insanların yaşamını yitirme riskinin arttığına dikkat çekiyor.

Gazze'deki insani kriz hızla büyüyor ve uluslararası toplum, bu felaketi engellemek ve barışı yeniden tesis etmek için acil önlemler almaya çağrılıyor. Aksi takdirde, bu trajedi daha fazla acıya ve kayba yol açabilir.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya İsrail saldırılarında hayatlarını kaybeden Filistinliler toplu mezarlara gömülüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail saldırılarında hayatlarını kaybeden Filistinliler toplu mezarlara gömülüyor - Son Dakika
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