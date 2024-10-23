İsrail saldırısı sonucu Beyrut'ta 10 katlı bina saniyeler içinde çöktü - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İsrail saldırısı sonucu Beyrut'ta 10 katlı bina saniyeler içinde çöktü

Geniş Video İzle

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Beyrut'ta düzenlediği roketli saldırı sonucunda 10 katlı bir bina saniyeler içinde çöktü. İsrail ordusunun Arapça sözcüsü Avichay Adraee, saldırıdan 40 dakika önce yaptığı açıklamada binada 'Hizbullah tesisleri bulunduğunu' iddia etmişti. Saldırı, İsrail'in Hizbullah'a karşı sürdürdüğü operasyonlar kapsamında gerçekleştirildi. Beyrut'un Shayah banliyösündeki saldırıda onlarca kişinin hayatını kaybetmiş olabileceği belirtiliyor.

23.10.2024 11:42  Güncelleme: 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) düzenlediği roketli saldırıda 10 katlı bir bina saniyeler içinde çöktü. Olay anı vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görgü tanıklarının çektiği görüntülerde, mavi gökyüzünde süzülen roketin binanın alt katlarına isabet ettiği görülüyor. Şiddetli patlamanın ardından dev bina, kontrollü yıkım gibi içine çökerek yerle bir oldu. Patlama sonrası çevreye moloz ve şarapnel parçaları yayıldı.

Beyrut'un Shayah banliyösündeki saldırıda onlarca kişinin hayatını kaybetmiş olabileceği belirtiliyor. Kurtarma ekipleri enkaz altında yaralı ve can kaybı olup olmadığını araştırıyor.

İsrail ordusunun Arapça sözcüsü Avichay Adraee, saldırıdan 40 dakika önce yaptığı açıklamada binada "Hizbullah tesisleri bulunduğunu" iddia etmişti. Yıkılan bina, çok sayıda yerinden edilmiş ailenin sığındığı büyük bir parkın karşısında yer alıyordu.

Saldırı, İsrail'in Hizbullah'a karşı sürdürdüğü operasyonlar kapsamında gerçekleştirildi. İsrail Hava Kuvvetleri bölgede hava saldırılarını sürdürürken, kara birlikleri de sınır köylerindeki operasyonlarına devam ediyor.

İsrail saldırısı sonucu Beyrut'ta 10 katlı bina saniyeler içinde çöktü
İsrail saldırısı sonucu Beyrut'ta 10 katlı bina saniyeler içinde çöktü
İsrail saldırısı sonucu Beyrut'ta 10 katlı bina saniyeler içinde çöktü
İsrail saldırısı sonucu Beyrut'ta 10 katlı bina saniyeler içinde çöktü
İsrail saldırısı sonucu Beyrut\'ta 10 katlı bina saniyeler içinde çöktü

Savaş ve Çatışma, Politika, İsrail, Beyrut, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail saldırısı sonucu Beyrut'ta 10 katlı bina saniyeler içinde çöktü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Murat Çevre:
    Bu nasıl bir ülke bir Allah'ın kulu çıkıp savaşmıyor Elhamdülillah burda olsa halk Asker gibi sokak savaşına girer di 15 4 Yanıtla
  • Derviş:
    korkak arablar güçünüz sadece Sünni Müslümanlara yetiyor 6 1 Yanıtla
  • Murat Mertkol:
    Ulan yuh be adamlar ülkenizi yerle bir ediyor birtane mermi aymıyorsunuz yazık 5 0 Yanıtla
  • Mert Kafkas Sahin:
    Allah-u akbar 2 1 Yanıtla
  • Saim Akkuzu:
    Dünya bu zulüme karşı dur demiyor, bu iki yüzlülük. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:49 İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı
16:48 Ankara TUSAŞ’taki saldırının zamanlaması dikkat çekici Ankara TUSAŞ'taki saldırının zamanlaması dikkat çekici
16:26 Ankara TUSAŞ’taki patlama anı kamerada Ankara TUSAŞ'taki patlama anı kamerada
16:07 Ankara’daki çatışma anından ilk görüntüler Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu Ankara'daki çatışma anından ilk görüntüler! Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu
15:56 Ankara’da TUSAŞ’a terör saldırısı Şehit ve yaralılarımız var Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var
01:42 ’İmralı ziyaretine izin çıktı’ iddiasıyla ilgili DEM Parti’den açıklama geldi 'İmralı ziyaretine izin çıktı' iddiasıyla ilgili DEM Parti'den açıklama geldi
01:20 McDonald’s’ta hamburger yiyen 49 kişiye ölümcül bakteri bulaştı, satışlar durduruldu McDonald's'ta hamburger yiyen 49 kişiye ölümcül bakteri bulaştı, satışlar durduruldu
01:15 Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde
01:01 Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı
00:25 Öcalan’a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak’tan 29 Ekim çağrısı Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı
23:54 Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund’u 5-2 mağlup etti Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u 5-2 mağlup etti
23:35 Öcalan’ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları’na da gittim Öcalan'ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları'na da gittim
23:05 Kulisleri hareketlendiren iddia Öcalan’ın yeğenine ’’İmralı’’ izni verildi Kulisleri hareketlendiren iddia! Öcalan'ın yeğenine ''İmralı'' izni verildi
22:40 Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 17:56:29. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail saldırısı sonucu Beyrut'ta 10 katlı bina saniyeler içinde çöktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.