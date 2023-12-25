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İsrail savaş kabinesi bugün Mısır'ın ateşkes teklifini görüşecek - Son Dakika
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İsrail savaş kabinesi bugün Mısır'ın ateşkes teklifini görüşecek

Mısır'ın İsrail'e yaptığı üç aşamalı ateşkes anlaşması teklifi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesini ve tüm esirlerin serbest bırakılmasını öngören anlaşmanın İsrail savaş kabinesi tarafından bugün masaya yatırılacağı öğrenildi.

25.12.2023 - 13:18,  Güncelleme: 13:30
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Hamas ile geçici ateşkesin sona ermesiyle Gazze'ye yönelik saldırılarına yeniden başlayan İsrail'e bugün Mısır'dan sürpriz bir teklif geldi. The Times of Israel gazetesinin Suudi Eş-Şark internet sitesine dayandırdığı haberinde Mısır'ın İsrail ve Hamas'a üç aşamalı bir ateşkes anlaşması teklifinde bulunduğu ifade edilirken, anlaşmaya göre İsrail Gazze'den çekilecek ve tüm esirler serbest bırakılacak. Gelişme dünya basınında geniş yankı uyandırırken, İsrail savaş kabinesinin bugün Mısır'ın yaptığı teklifi masaya yatıracağı öğrenildi.

İsrail savaş kabinesi bugün Mısır'ın ateşkes teklifini görüşecek

İSRAİL TANKLARI GAZZE'DEN ÇEKİLECEK

Mısır'ın Kahire'de gerçekleşen zirvede İsrail ve Hamas'a sunduğu teklife göre ilk aşamada 3 veya 4 haftaya kadar uzatılabilecek şekilde 2 haftalık ateşkesin öngörüldüğü, bu aşamada kadınlar, çocuklar, yaşlı erkekler ve hastalar olmak üzere 40 İsrailli esirin serbest bırakılmasının planlandığı ifade edildi. Buna karşılık İsrail'in aynı kategoriden alıkoyduğu 120 Filistinliyi serbest bırakması, söz konusu süre boyunca "ateşkes sağlanması" ve "İsrail tanklarının Gazze'den çekilerek insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının" hedeflendiği ifade edildi.

İsrail savaş kabinesi bugün Mısır'ın ateşkes teklifini görüşecek

TEKNOKRATİK BİR HÜKÜMET KURULACAK

İkinci aşamada, Filistinli gruplar arasında görüşmeler sağlanarak, "Batı Şeria ve Gazze'de teknokratik bir hükümetin kurulmasının" ele alınacağı öne sürüldü. Üçüncü ve son aşamanın ise "kapsamlı bir ateşkesin" sağlanmasının ardından, Gazze'deki İsrailli esirlerin tamamının salıverilmesi, buna karşılık sayısı daha sonra belirlenecek şekilde Filistinli esirlerin de serbest bırakılmasını içerdiği belirtildi.

İsrail savaş kabinesi bugün Mısır'ın ateşkes teklifini görüşecek

"GAZZELİLERİN EVLERİNE DÖNMELERİNE İZİN VERECEK"

Haberde, "Bu aşamada İsrail, güçlerini Gazze Şeridi'nden çekecek ve bölgenin kuzeyinde yerlerinden edilmiş Gazzelilerin evlerine dönmelerine izin verecek." ifadelerine yer verildi.

İsrail savaş kabinesi bugün Mısır'ın ateşkes teklifini görüşecek

İSRAİL SAVAŞ KABİNESİ MISIR'IN TEKLİFİNİ DEĞERLENDİRECEK

Mısır'ın Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail'e yönelik üç aşamalı ateşkes teklifi dünya basınında geniş yankı uyandırırken, İsrail savaş kabinesinin Mısır'ın yaptığı teklifi bugün masaya yatıracağı öğrenildi.

İsrail savaş kabinesi bugün Mısır\'ın ateşkes teklifini görüşecek
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Filistin, İsrail, Hamas, Gazze, Mısır, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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