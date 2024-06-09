İsrail\'de Savaş Kabinesi üyeleri Benny Gantz ve Gadi Eisenkot istifa etti

Dünya

Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz ve Gadi Eisenkot görevlerinden istifa etti.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Gantz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail'in "gerçek zafere doğru ilerlemesini" engellediğini savunarak Netanyahu'nun siyasi mülahazalara dayalı kararlar aldığını belirtti. Gantz, Netanyahu'ya "mümkün olan en kısa sürede" erken seçim çağrısında bulundu.

Benny Gantz

SAVUNMA BAKANI GALLANT'A ÇAĞRI YAPTI

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Gantz, ayrıca Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı da "cesur olmaya ve doğru olanı yapmaya" çağırdı. ABD Başkanı Joe Biden'ın ortaya koyduğu esir takası teklifini desteklediğini belirten Gantz, Netanyahu'dan bu anlaşmayı sağlaması için cesaretli olmasını istedi.

Benny Gantz

NETANYAHU'DAN İLK AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı Netanyahu ise Gantz istifası sonrası sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Ey Benny (Gantz), İsrail birçok cephede varoluşsal bir savaş veriyor. Şimdi bu durumu bırakmanın zamanı değil, güçlerini birleştirmenin zamanıdır." dedi. Kapısının Siyonist partilere açık olduğuna dikkati çeken Netanyahu, "Kapım, düşmanlarımıza karşı zafer kazanmaya ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamaya hazır her Siyonist partiye açık olacaktır." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

BİR ÜYE DAHA İSTİFA ETTİ

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot da, Başbakan Netanyahu'ya istifa mektubunu sundu. Eisenkot, mektubunda, "Başbakanlığını yaptığınız kabine, savaşın hedeflerine ulaşması için gerekli kararları almadı." ifadesini kullandı. Bu kararların alınmamasının İsrail'in stratejik durumuna ve ulusal güvenliğine zarar verdiğini vurgulayan Eisenkot, Netanyahu'ya hitaben, "Son dönemde aldığınız kararların ülkenin çıkarlarına uygun olmadığını gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Gadi Eisenkot

NETANYAHU'YU HÜKÜMETTEN ÇEKİLMEKLE TEHDİT ETMİŞTİ

Gantz, 18 Mayıs'ta Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki saldırılar sonrasına ilişkin 8 Haziran'a kadar bir planı onaylamaması halinde partisinin hükümetten çekileceği tehdidinde bulunmuştu.

Benny Gantz ve Binyamin Netanyahu (Soldan sağa)

BENNY GANTZ KİMDİR?

1959 yılında dünyaya gelen Gantz, 1977 yılında paraşütçü olarak İsrail ordusuna katıldı. 1979'da subaylık okulundan mezun olan Gantz, İsrail'in Lübnan ve Filistin'de girdiği birçok savaş ve operasyonda yer aldı. 2011-2015 yılları arasında genelkurmay başkanlığı yapan Gantz, İsrail halkı nezdinde popüler bir kişilik.