İsrail'de Savaş Kabinesi üyeleri Benny Gantz ve Gadi Eisenkot istifa etti - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İsrail'de Savaş Kabinesi üyeleri Benny Gantz ve Gadi Eisenkot istifa etti

Geniş Video İzle

İsrail'de Savaş Kabinesi peş peşe istifalarla sarsıldı. Eski İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot Savaş Kabinesi üyeliklerinden istifa etti. Gantz, Netanyahu'ya ''mümkün olan en kısa sürede'' erken seçim yapılması çağrısında bulunurken, Eisenkot ise, ''Başbakanlığını yaptığınız kabine, savaşın hedeflerine ulaşması için gerekli kararları almadı.'' dedi. Netanyahu da istifalar sonrası yaptığı açıklamada ''Şimdi bu durumu bırakmanın zamanı değil.'' şeklinde konuştu.

09.06.2024 21:17  Güncelleme: 22:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz ve Gadi Eisenkot görevlerinden istifa etti.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Gantz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail'in "gerçek zafere doğru ilerlemesini" engellediğini savunarak Netanyahu'nun siyasi mülahazalara dayalı kararlar aldığını belirtti. Gantz, Netanyahu'ya "mümkün olan en kısa sürede" erken seçim çağrısında bulundu.

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz istifa etti
Benny Gantz

SAVUNMA BAKANI GALLANT'A ÇAĞRI YAPTI

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Gantz, ayrıca Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı da "cesur olmaya ve doğru olanı yapmaya" çağırdı. ABD Başkanı Joe Biden'ın ortaya koyduğu esir takası teklifini desteklediğini belirten Gantz, Netanyahu'dan bu anlaşmayı sağlaması için cesaretli olmasını istedi.

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz istifa etti
Benny Gantz

NETANYAHU'DAN İLK AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı Netanyahu ise Gantz istifası sonrası sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Ey Benny (Gantz), İsrail birçok cephede varoluşsal bir savaş veriyor. Şimdi bu durumu bırakmanın zamanı değil, güçlerini birleştirmenin zamanıdır." dedi. Kapısının Siyonist partilere açık olduğuna dikkati çeken Netanyahu, "Kapım, düşmanlarımıza karşı zafer kazanmaya ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamaya hazır her Siyonist partiye açık olacaktır." ifadelerini kullandı.

İsrail'de Savaş Kabinesi üyeleri Benny Gantz ve Gadi Eisenkot istifa etti
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

BİR ÜYE DAHA İSTİFA ETTİ

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot da, Başbakan Netanyahu'ya istifa mektubunu sundu. Eisenkot, mektubunda, "Başbakanlığını yaptığınız kabine, savaşın hedeflerine ulaşması için gerekli kararları almadı." ifadesini kullandı. Bu kararların alınmamasının İsrail'in stratejik durumuna ve ulusal güvenliğine zarar verdiğini vurgulayan Eisenkot, Netanyahu'ya hitaben, "Son dönemde aldığınız kararların ülkenin çıkarlarına uygun olmadığını gördük." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz istifa etti
Gadi Eisenkot

NETANYAHU'YU HÜKÜMETTEN ÇEKİLMEKLE TEHDİT ETMİŞTİ

Gantz, 18 Mayıs'ta Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki saldırılar sonrasına ilişkin 8 Haziran'a kadar bir planı onaylamaması halinde partisinin hükümetten çekileceği tehdidinde bulunmuştu.

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz istifa etti
Benny Gantz ve Binyamin Netanyahu (Soldan sağa)

BENNY GANTZ KİMDİR?

1959 yılında dünyaya gelen Gantz, 1977 yılında paraşütçü olarak İsrail ordusuna katıldı. 1979'da subaylık okulundan mezun olan Gantz, İsrail'in Lübnan ve Filistin'de girdiği birçok savaş ve operasyonda yer aldı. 2011-2015 yılları arasında genelkurmay başkanlığı yapan Gantz, İsrail halkı nezdinde popüler bir kişilik.

İsrail\'de Savaş Kabinesi üyeleri Benny Gantz ve Gadi Eisenkot istifa etti
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

İsrail, Kabine, Gazze, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'de Savaş Kabinesi üyeleri Benny Gantz ve Gadi Eisenkot istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Taner Ozkaya: bir CHP li olarak herzaman israilin yanındayız.. 4 51 Yanıtla
    Cihan CANKAYA: Şüphesiz 7 2 Orhan Okul: İsraille ticareti de sen yaptın değil mi? 3 0
  • Orhan Okul: İsrail sonunda kendini sokacak zehirli bir akrep gibi kıvranacak 31 0 Yanıtla
  • Orhan Okul: Bir AKP li olarak israilin yanındayız 2 15 Yanıtla

09:04 Erdoğan’ın “Müjde“ olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı
02:19 Fransa’da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi Fransa'da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi
00:47 Avrupa’da kırmızı alarm Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek
00:42 Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı Girdikleri evin sahibine kurşun yağdırdılar Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı! Girdikleri evin sahibine kurşun yağdırdılar
23:23 Ankara’nın uykularını kaçıran skandal Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar Ankara'nın uykularını kaçıran skandal! Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar
09:12 Ali Koç’un ilk icraatı Talisca Fenerbahçe’ye imzayı atıyor Ali Koç'un ilk icraatı! Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
09:11 Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor İşte 4A, 4B ve 4B’li emeklinin ödeme takvimi Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor! İşte 4A, 4B ve 4B'li emeklinin ödeme takvimi
08:52 Survivor All Star’da eleme heyecanı Yunus Emre yarışmaya veda etti Survivor All Star'da eleme heyecanı! Yunus Emre yarışmaya veda etti
07:59 Oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Aygün evlendi Oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Aygün evlendi
04:57 Seçime sayılı günler kala Maduro’dan suikast iddiası Planın arkasındaki 3 ismi de paylaştı Seçime sayılı günler kala Maduro'dan suikast iddiası! Planın arkasındaki 3 ismi de paylaştı
00:21 Tüm Türkiye merak ediyordu Montella’dan Ara Güler kararı Tüm Türkiye merak ediyordu! Montella'dan Ara Güler kararı
23:58 Akıllara Özgür Özel’in sözü geldi Erken seçim anketinden çıkan sonuç bir hayli çarpıcı Akıllara Özgür Özel'in sözü geldi! Erken seçim anketinden çıkan sonuç bir hayli çarpıcı
23:28 Bu kareyi inandırıcı bulmadı Acun’un Aziz Yıldırım kini dinmiyor Bu kareyi inandırıcı bulmadı! Acun'un Aziz Yıldırım kini dinmiyor
23:04 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye’yi ziyaret edecek İşte masadaki konular Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'yi ziyaret edecek! İşte masadaki konular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 09:37:56. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'de Savaş Kabinesi üyeleri Benny Gantz ve Gadi Eisenkot istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement