İsrail savaş uçakları Beyrut'ta bir binayı yerle bir etti! Dehşet anları kamerada - Son Dakika
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Dünya

İsrail savaş uçakları Beyrut'ta bir binayı yerle bir etti! Dehşet anları kamerada

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Kanlı saldırılarına devam eden İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir binayı güpegündüz havaya uçurdu. Film sahnelerini aratmayan saldırı anı saniye saniye kaydedildi.

22.11.2024 15:41
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Gazze'ye yönelik saldırılarında on binlerce masum sivili katleden İsrail ordusu, bir taraftan da Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vuruyor. Güpegündüz bir binanın hedef alındığı son saldırı kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Film sahnelerini aratmayan saldırı sonrası can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

AYLARDIR ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı. İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

İsrail savaş uçakları Beyrut\'ta bir binayı yerle bir etti! Dehşet anları kamerada

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Lübnan, Güncel, Beyrut, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail savaş uçakları Beyrut'ta bir binayı yerle bir etti! Dehşet anları kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Muhammet Karadağ:
    Allahım sen yardım et. Siyonzme karşı Müslümanları güçlü kıl yarabbim… 67 17 Yanıtla
  • Emir Konez:
    demek ki onları doları varsa bizimde allahimiz var demekle olmuyor bu işler. teknolojiden asla geri kalinmamali. yıkım 1 saniye sürdü. 51 8 Yanıtla
  • Tevfik Ece:
    zalimler için yaşasın cehennem 36 8 Yanıtla
  • Nurettin ÇELİKBAĞ:
    Bu or###u çocuklarını kim durduracak, 21 3 Yanıtla
  • Yılmaz:
    Netanyahu, Mıdı tenniyahu ???? 8 4 Yanıtla
  • balder osman:
    şimdi düşünüyordur, ticaret meselesini zor atlattık şimdi bu hapis işini ne yapacağım diye kankin 7 4 Yanıtla
  • Sami Kohen:
    Bana mantıksız gelen şey. Oradaki vatandaş o binaya bomba geleceğini nereden biliyordu da hazırda bekliyordu. çünkü çekim sabit kameradan değil. çekim sırasında kamera hareket ediyor. Allah herkesi korusun. 7 2 Yanıtla
  • balder osman:
    hiç düşündünüz mü, bu RTÜK denen kuruluş niye var, siyonist medya evlere tv deccali aracılığıyla dizi adı altında yerleşip milletin anasını ağlattı, RTÜK ne iş yapar, niye var? Asıl amacı ne? tv denen füze çoktan milletin ahlakını.. 1 0 Yanıtla
  • balder osman:
    soyunan kadınlar sapık değil, taciz etmiyorlar, onlara bakanlar sapık, yersen.. Bu sadece bir örnek, hep doğrular yanlış, yanlışlar doğru gösteriliyor, neden? 0 0 Yanıtla
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