İsrail savaş uçakları Beyrut\'ta bir binayı yerle bir etti! Dehşet anları kamerada

Dünya

Dünyanın en uzun ve en kısa kadını ilk kez buluştu

Gazze'ye yönelik saldırılarında on binlerce masum sivili katleden İsrail ordusu, bir taraftan da Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vuruyor. Güpegündüz bir binanın hedef alındığı son saldırı kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Film sahnelerini aratmayan saldırı sonrası can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

AYLARDIR ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı. İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.