İsrail savaş uçakları Yemen\'e saldırdı, Husilerden korkutan açıklama geldi: Savaş başladı

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İktidar ile muhalefet arasında bu zamana kadar görülmemiş oy farkı

İsrail savaş uçakları, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na saldırdı. Husilerden ise savaş açıklaması geldi.

İsrail savaş uçakları, İran destekli Husilerin yönetimindeki Yemen'e saldırı düzenledi. Saldırı sonucu Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde Limanı'nda güçlü patlamalar meydana geldi. Saldırıda ölen ve yaralananların olduğu belirtilirken, bölgeden yükselen alevler ise kameraya yansıdı.

"İSRAİL İLE SAVAŞ BAŞLADI"

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in hava saldırısı sonrası "İsrail ile savaş başladı. Tel Aviv artık güvenli değil." açıklamasını yaptı.

İSRAİL TARAFINDAN AÇIKLAMA

Hava saldırısının ardından İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise, yayımlanan video mesajında, Yemen'in Kızıldeniz üzerindeki Hudeyde kentinde limana düzenlenen hava saldırısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Husilerin İsrail'e 200'ün üzerinde saldırıda bulunduğunu ve ilk kez İsrail vatandaşlarına zarar verdiklerini dile getiren Gallant, bu nedenle Hudeyde'yi hedef aldıklarını savundu.

"İSRAİL VATANDAŞLARININ KANININ BİR BEDELİ VAR"

İsrail Savunma Bakanı Gallant, "İsrail vatandaşlarının kanının bir bedeli var. Bu, Lübnan'da, Gazze'de, Yemen'de ve diğer yerlerde açıkça ortaya kondu. Bize saldırmaya cesaret ederlerse, sonuç aynı olacaktır." ifadelerini kullandı.

"HUDEYDE'DE YANAN ATEŞ, ORTA DOĞU'NUN HER YERİNDE GÖRÜLÜYOR"

İsrail'in 2 bin kilometre uzağındaki Hudeyde'deki limana düzenlenen saldırıyı Başbakan Binyamin Netanyahu ve Genelkurmay Başkanı Hezi Halevi'nin yakından izlediğini belirten Gallant, "Şu anda Hudeyde'de yanan ateş, Orta Doğu'nun her yerinde görülüyor ve bunun önemi açık." dedi.

HUSİLER TEL AVİV'İ HEDEF ALMIŞTI

Tel Aviv'in merkezindeki ABD Büyükelçiliği yakınlarında cuma yerel saatle gece 03.00'te İHA saldırısıyla güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada, bir kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi şarapnel parçaları ve patlamanın etkisiyle yaralanmıştı. Yemen'deki Husiler, Tel Aviv'i radarların tespit edemeyeceği, hava savunma sistemlerinin engelleyemeyeceği, "Yafa" isimli yeni bir İHA ile hedef aldığını açıklamıştı.

Husiler, İsrail'in merkezini hedef almaya devam edeceklerini ve Tel Aviv'in kendileri için "güvenli olmayan bölge" olduğunu duyurmuştu. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İHA saldırısına "gerekli karşılığı vereceklerini" söylemişti.

NETANYAHU'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Netanyahu, yayımladığı video mesajda, Yemen'in Kızıldeniz üzerindeki Hudeyde kentindeki limana düzenlenen hava saldırısı sonrasında açıklamalarda bulundu. "Husiler, İran'ın şer ekseninin ayrılmaz bir parçasıdır" diyen Netanyahu, son sekiz ayda İsrail'i yüzlerce balistik füze, seyir füzesi ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını belirtti.

Söz konusu saldırıların engellenmesindeki yardımları için ABD ve diğer müttefiklere teşekkür eden Netanyahu, Husilerin en büyük ticaret yollarından birinde seyrüsefer serbestisini tehdit ettiğini savundu. İsrail savaş uçaklarının hedef aldığı Hudeyde'deki limanın askeri amaçlar için kullanıldığını iddia eden Netanyahu, "İran tarafından Husilere tedarik edilen ölümcül silahlar için bir giriş noktası olarak kullanıldı." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

Saldırının düşmanlarına "İsrail'in kolunun ulaşamayacağı hiçbir yer olmadığını açıkça gösterdiğini" savunan Netanyahu, "Her şekilde, her cephede kendimizi koruyacağız. Bize zarar veren herkes saldırganlığının bedelini çok ağır ödeyecek." ifadelerini kullandı.