Deprem falan değil! İsrail savaş uçaklarının bomba yağdırdığı Gazze'deki yıkım böyle görüntülendi - Son Dakika

Deprem falan değil! İsrail savaş uçaklarının bomba yağdırdığı Gazze'deki yıkım böyle görüntülendi

Son Güncelleme: 08.10.2023 13:23

Hamas'ın silahlı İzzeddin Kassam Tugayları tarafından dün sabah başlatılan Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail ordusuna ait savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerini bombaladı. Günün ağarmasıyla daha net ortaya çıkan yıkımın boyutunu gözler önüne seren fotoğraflar servis edilirken, görüntülerde Nesre mahallesinde vurularak yerle bir olan ''Akluk'' ve Filistin Üretim Bankası binası da yer aldı.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı operasyon başlatırken, operasyonun ardından İsrail'den misilleme gecikmedi.

SAVAŞA HAZIRLIK DURUMU İLAN EDİLDİ

Gazze'deki bazı hedefler vurulurken, "savaşa hazırlık durumu" ilan edildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada "Hamas saldırıların sonucuna katlanacak" ifadesi de kullanıldı.

GAZZE'DEKİ BÜYÜK YIKIM GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

İsrail savaş uçaklarının, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerini bombaladığı belirtildi. Gazze'de yaşanan yıkım günün ağarmasıyla çok daha net bir şekilde göz önüne serilirken, savaş uçaklarının saldırılarında Nesre mahallesindeki "Akluk" binası ve Filistin Üretim Bankası'nın yer aldığı binanın yerle bir olduğu görüntüler bölgeden servis edilen kareler arasında yer aldı.

İşte o görüntüler;

İsrail savaş uçaklarının yarattığı yıkım bölge görüntülendi! Filistin Üretim Bankası da yerle bir oldu
İsrail savaş uçaklarının yarattığı yıkım bölge görüntülendi! Filistin Üretim Bankası da yerle bir oldu
İsrail savaş uçaklarının yarattığı yıkım bölge görüntülendi! Filistin Üretim Bankası da yerle bir oldu
İsrail savaş uçaklarının yarattığı yıkım bölge görüntülendi! Filistin Üretim Bankası da yerle bir oldu
İsrail savaş uçaklarının yarattığı yıkım bölge görüntülendi! Filistin Üretim Bankası da yerle bir oldu
İsrail savaş uçaklarının yarattığı yıkım bölge görüntülendi! Filistin Üretim Bankası da yerle bir oldu
İsrail savaş uçaklarının yarattığı yıkım bölge görüntülendi! Filistin Üretim Bankası da yerle bir oldu
İsrail savaş uçaklarının yarattığı yıkım bölge görüntülendi! Filistin Üretim Bankası da yerle bir oldu
İsrail savaş uçaklarının yarattığı yıkım bölge görüntülendi! Filistin Üretim Bankası da yerle bir oldu
İsrail savaş uçaklarının yarattığı yıkım bölge görüntülendi! Filistin Üretim Bankası da yerle bir oldu
İsrail savaş uçaklarının yarattığı yıkım bölge görüntülendi! Filistin Üretim Bankası da yerle bir oldu
İsrail savaş uçaklarının yarattığı yıkım bölge görüntülendi! Filistin Üretim Bankası da yerle bir oldu
İsrail savaş uçaklarının yarattığı yıkım bölge görüntülendi! Filistin Üretim Bankası da yerle bir oldu
İsrail savaş uçaklarının yarattığı yıkım bölge görüntülendi! Filistin Üretim Bankası da yerle bir oldu

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Son Dakika Dünya Deprem falan değil! İsrail savaş uçaklarının bomba yağdırdığı Gazze'deki yıkım böyle görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Deprem falan değil! İsrail savaş uçaklarının bomba yağdırdığı Gazze'deki yıkım böyle görüntülendi - Son Dakika
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