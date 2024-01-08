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İsrail Savunma Bakanı, Beyrut'u Gazze'ye çevirmekten çekinmediklerini söyledi - Son Dakika
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İsrail Savunma Bakanı, Beyrut'u Gazze'ye çevirmekten çekinmediklerini söyledi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah ile savaşmaktan çekinmediklerini belirterek, Gazze'deki yıkımın Beyrut'a "kopyala-yapıştır" edilebileceği uyarısında bulundu. Hizbullah ve diğer Filistinli gruplar, İsrail'e günlük çatışmalarda drone, roket ve füze saldırılarıyla karşılık veriyor. Gallant, önceliklerinin savaşa girmek olmadığını ancak 80,000 kişinin güvenli bir şekilde evlerine dönmesini sağlamak olduğunu vurguladı. Son olarak, "Gazze'de ne yaşandığını gördüler, Beyrut'a aynısını yap

İsrail Savunma Bakanı, Beyrut\'u Gazze\'ye çevirmekten çekinmediklerini söyledi
08.01.2024 - 12:06,  Güncelleme: 12:14
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Wall Street Journal'a verdiği demeçte, Lübnan'da İran destekli Hizbullahile savaşmaktan korkmadıklarını belirtti ve Beyrutta'ki yıkımın Gazze'deki yıkımdan farklı olmayacağını söyledi.

İsrail'in Gazze'de yaptığı saldırıları başladığından buyana Hizbullah, diğer Filistinli müttefik gruplar ile drone, roket ve füze saldırılarıyla İsraile karşı koyuyor.

Gallant, İsrail'in önceliği Hezbollah ile bir savaşa girmek olmadığını ancak ancak Gallant, Lübnan sınırında yaşayan ve savaştan dolayı evlerinden ayrılmak zorunda kalan 80,000 kişinin güvenli bir şekilde evlerine geri dönmelerini sağlamanın birinci öncelikleri olduğunu söyledi.

Gallant, son olarak "Gazze'de ne olduğunu görüyorlar, Beyrut'a kopyala-yapıştır yapabileceğimizi biliyorlar." dedi.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Savunma Bakanı, Beyrut'u Gazze'ye çevirmekten çekinmediklerini söyledi - Son Dakika


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