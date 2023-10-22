İsrail Savunma Bakanı Galant: Hamas'ı tamamen bitireceğiz

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, Gazze'ye yönelik olası kara harekatıyla ilgili açıklama yaptı. Galant, "Gazze'deki kara operasyonu son kez yapılacak çünkü bundan sonra Hamas olmayacak. 1-2 belki 3 ay sürecek ama Hamas'ı tamamen bitireceğiz." dedi.

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu'na sivilleri bombalayarak karşılık veren İsrail, Gazze'de katliamlarını sürdürüyor. Gazze Şeridi'nde adeta soykırım yapan İsrail kara harekatına hazırlanırken, yeni bir açıklama geldi.

"HAMAS'I TAMAMEN BİTİRECEĞİZ"

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, kara harekatıyla Hamas'ı tamamen bitireceklerini söyledi. Galant, "Gazze'deki kara operasyonu son kez yapılacak çünkü bundan sonra Hamas olmayacak. 1-2 belki 3 ay sürecek ama Hamas'ı tamamen bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

3 AŞAMALI PLAN

Öte yandan Gallant, Parlamento (Knesset) Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi toplantısında yaptığı konuşmada hedefin Hamas'ın askeri ve hükümet yeteneklerini bitirmek, Gazze Şeridi'nde yeni bir güvenlik rejimi oluşturarak İsrail'in Gazze'ye yönelik tüm sorumluluğunu tamamen sona erdirmek olduğunu söyledi.

1) Buna göre ilk aşamada Hamas'ı yenmek ve altyapıya zarar vermek için hava bombardımanını kara harekâtı izleyecek.

2) İkinci aşamada direniş cephelerinin ortadan kaldırılması hedefleniyor. Gallant'a göre bu uzun bir süreç olabilir.

3) Üçüncü aşamada ise Gazze Şeridi'nde yeni bir güvenlik rejimi oluşturulması, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki günlük yaşama dair sorumluluklarına son vermesi, Gazze ve etrafında yaşayan İsrailliler için yeni bir güvenlik gerçekliğinin oluşturulması hedefleniyor.

"GAZZE ŞERİDİ'NE GİRECEĞİZ"

Olası kara harekatıyla ilgili İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ise, "Gazze Şeridi'ne gireceğiz. Hamas'a bağlı unsurları ortadan kaldırmak amacıyla operasyonel bir görev üstleneceğiz. Ayrıca, iki hafta önce cumartesi günü (7 Ekim) gerçekleşen saldırıda hayatını kaybedenlerin görüntülerini ve sahnelerini de aklımızda tutacağız." ifadelerini kullanmıştı.

SALDIRI PLANLARI ONAYLANDI

Ayrıca İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne yapılması beklenen kara saldırısının genişletilmesine yönelik planların onaylandığı ve hazırlıkların devam ettiği belirtilmişti. IDF, birliklerin onaylanan operasyonel planlara uygun olarak eğitim gördüklerini açıklanmıştı.