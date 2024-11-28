İsrail Savunma Bakanı Katz: Ateşkes ihlal edilirse güçlü bir şekilde yanıt vermeye hazırız

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İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Lübnan'da yürürlüğe giren ateşkes antlaşması ile ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamasında, Golan Tepeleri ve kuzey sınır bölgelerindeki okulları ateşkese rağmen kapalı tutma kararına değinen Katz, "Savunma kısıtlamalarını kaldırmama ve Celile ve kuzey bölgelerinde hayatı normale döndürmeme kararı, gerekli bir tedbir adımı ve İsrail'in antlaşmayı uygulama kararlılığıyla ilgili net bir mesajdır" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL HALKININ GÜVENLİĞİNDEN ÖDÜN VERMEYECEĞİZ"

Hizbullah ile Lübnan hükümetini ateşkes antlaşmasına uymaları konusunda uyaran Katz, "Hizbullah'ın anlaşmayı ihlal etme girişimleri devam ederse ve Lübnan hükümeti yükümlülüklerini yerine getirmezse, İsrail güçlü bir şekilde yanıt vermeye hazır" dedi. "Pes etmeyeceklerini" vurgulayan Katz, İsrail halkının güvenliğinden ödün vermeyeceklerini de sözlerine ekledi.