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İsrail savunma güçleri Hamas için Israil askerlerimde bilgi toplamaya çalışan sosyal medya ağını ortaya çıkardı - Son Dakika

İsrail savunma güçleri Hamas için Israil askerlerimde bilgi toplamaya çalışan sosyal medya ağını ortaya çıkardı

Son Güncelleme: 02.11.2023 14:46

İsrail savunma güçleri, Hamas adına çalışan sahte sosyal medya profillerini ifşa etti. Catfishing yöntemiyle askerlerden bilgi çalmaya çalışan ağ, İran öncülüğündeki "Direniş Ekseni" ülkeleri tarafından işletiliyordu. İsrail yetkilileri sahte hesapları kapatmaya yönelik işbirliği yapıyor.

İsrail savunma güçleriHamas' adına askerlerden hassas bilgiler almaya çalışan sahte sosyal medya profilleri ağını açığa çıkardı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'ndeki devam eden çatışma sırasında, Hamas teröradına İsrail askerlerinden hassas bilgileri toplamayı amaçlayan sahte sosyal medya profilleri ağını ortaya çıkardı.

IDF, bu sahte sosyal medya profillerinin, özellikle İran öncülüğünde anti-İsrail ve anti-Batı ülkeleri ile terör örgütlerini içeren "Direniş Ekseni" olarak adlandırılan gayri resmi bir ittifaka ait olan ülkeler tarafından işletildiğini açıkladı.

Bu profillerin arkasındaki kişiler, askeri personelle gerçekten romantik ilişkiler kuruyormuş gibi görünen sahte ilişkiler kurmak amacıyla "catfishing" olarak bilinen aldatıcı bir uygulamayı kullanmışlardır. Hamas için değerli bilgileri toplamak amacıyla yazışmalar, ses kayıtları ve video görüşmeleri dahil çeşitli iletişim yöntemlerini kullanmışlardır.

Catfisher'lar, inandırıcılıklarını artırmak için bu uydurma kişilerin "ebeveynleri," "kardeşleri" ve "arkadaşları" olarak poz veren sahte profiller oluşturmuşlardır.

Bu ağ, Instagram da dahil olmak üzere çeşitli sosyal medya platformlarında onlarca sahte profil içermekteydi. Bu düzenlemenin potansiyel kurban sayısı, hem aktif askerleri hem de yedekleri içerecek şekilde yüzlerden binlere kadar değişmekteydi.

IDF, bu sahte hesapları kaldırmak ve ağın faaliyetlerini bozmak için sosyal medya platformları ile işbirliği yaparak önlem almıştır.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

İsrail, Gazze, Hamas, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail savunma güçleri Hamas için Israil askerlerimde bilgi toplamaya çalışan sosyal medya ağını ortaya çıkardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail savunma güçleri Hamas için Israil askerlerimde bilgi toplamaya çalışan sosyal medya ağını ortaya çıkardı - Son Dakika
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