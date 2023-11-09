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İsrail ordusu: 10 saat süren çatışmayla Hamas'ın kalesini ele geçirdik - Son Dakika

İsrail ordusu: 10 saat süren çatışmayla Hamas'ın kalesini ele geçirdik

09.11.2023 13:37  - Güncelleme: 14:04

Gazze'ye 34 gündür bomba üstüne bomba yağdıran İsrail Savunma Kuvvetleri, Nahal Piyade Tugayı'na bağlı birliklerin, 10 saatlik çatışmanın ardından Batı Cebaliye'de Hamas'ın 17. karakolu olarak bilinen kalesini ele geçirdiklerini duyurdu.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'ye 34 gündür bomba yağdırıyor. Binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği kanlı saldırılarına devam eden katil İsrail bugün yaptığı açıklamayla 10 saatlik çatışmanın ardından Batı Cebaliye'de Hamas'ın 17. karakolu olarak bilinen kalesini ele geçirdiklerini duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri: Hamas'ın 17. karakolu olarak bilinen kalesini ele geçirdik

TÜNELLERDE SAATLER SÜREN ÇATIŞMA

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Nahal Piyade Tugayı'na bağlı birliklerin, 10 saatlik çatışmanın ardından Batı Cebaliye'de Hamas'ın 17. karakolu olarak bilinen kalesini ele geçirdiğini söyledi. Açıklamada çatışmaların tünellerde de yaşadığı bilgisine yer verildi. IDF'ye göre çatışmalar sırasında düzinelerce Hamas üyesi öldürüldü.

İsrail Savunma Kuvvetleri: Hamas'ın 17. karakolu olarak bilinen kalesini ele geçirdik

SON 3 GÜNDE 8 HASTANEYİ BOMBALADILAR

Öte yandan Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, bölgedeki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı. Maruf, İsrail güçlerinin dün gece Şifa Hastanesi'nin avlusunu, kısa süre önce de Nasr Hastanesi'nin girişini vurduğunu aktardı.Filistinli yetkili, İsrail ordusunun son 3 günde 8 hastaneyi doğrudan bombaladığını, saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 18 hastanenin hizmet dışı kaldığını ifade etti.

İsrail Savunma Kuvvetleri: Hamas'ın 17. karakolu olarak bilinen kalesini ele geçirdik

İSRAİL SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR

İsrail'in, hastaneleri bombalamasının ve onları askeri hedeflere dönüştürmesinin uluslararası hukuka göre "savaş suçu" olduğunu vurgulayan Maruf, korunması gereken bu tesislere yönelik saldırılar sonucu onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını kaydetti.

İsrail Savunma Kuvvetleri: Hamas'ın 17. karakolu olarak bilinen kalesini ele geçirdik

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail Savunma Kuvvetleri: Hamas'ın 17. karakolu olarak bilinen kalesini ele geçirdik

10 BİN 569 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 35'i Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda olmak üzere 352'si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

İsrail Savunma Kuvvetleri: Hamas'ın 17. karakolu olarak bilinen kalesini ele geçirdik

63 HİZBULLAH MENSUBU ÖLDÜ

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 172 Filistinliyi öldürdü. İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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Son Dakika Dünya İsrail ordusu: 10 saat süren çatışmayla Hamas'ın kalesini ele geçirdik - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail ordusu: 10 saat süren çatışmayla Hamas'ın kalesini ele geçirdik - Son Dakika
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