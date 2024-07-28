İsrail şokta! Hizbullah'ın roket saldırısında ölen 12 kişiyi binlerce kişi uğurladı - Son Dakika
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Dünya

İsrail şokta! Hizbullah'ın roket saldırısında ölen 12 kişiyi binlerce kişi uğurladı

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İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems beldesine yönelik roket saldırısında hayatını kaybeden 12 kişinin cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Cenaze töreni öncesinde konuşan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant "Hizbullah kırmızı çizgiyi aştı, saldırının bedelini ödeyecekler" dedi. Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi ise saldırının ardından yaptığı açıklamada "Savaşta dönüm noktası olacak" tehdidi savurmuştu.

28.07.2024 14:27
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İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyindeki Majdal Shams'a düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler için düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katıldı.

Savunma Bakanı Yoav Gallant cenaze töreni öncesi saldırının gerçekleştirildiği bölgeyi ziyaret etti ve Hizbullah'ın saldırının bedelini ödeyeceğini söyledi. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Hizbullah kırmızı çizgiyi aştı" denildi. Açıklamada, "Bu, başka bir orduyla savaşan bir ordu değil. Kasıtlı olarak sivillere ateş açan bir terör örgütüdür" ifadeleri kullanıldı.

"SAVAŞ YENİ BİR AŞAMAYA GİRİYOR"

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi, Golan Tepeleri'ne düzenlenen saldırının ardından yaptığı açıklamada, hazırlıklarını 'bir sonraki seviyeye' çıkardıklarını belirtti ve Kuzey'deki savaşın yeni bir aşamaya gireceğinin sinyalini verdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kanaani ise İsrail'i Lübnan'da "yeni bir maceraya" girişmemeleri konusunda uyardı.

İsrail şokta! Hizbullah'ın roket saldırısında ölen 12 kişiyi binlerce kişi uğurladı

"HİZBULLAH TÜM KIRMIZI ÇİZGİLERİ AŞTI"

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oren Marmorstein, tam ölçekli bir savaşın önlenmesi için Hizbullah'ın BMGK'nın 1701 sayılı kararını uygulamaya zorlanması talebinde bulunarak, "Bunu diplomatik olarak yapmanın şimdi son dakikası." dedi. Marmorstein, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems beldesine yönelik roket saldırısının Hizbullah tarafından yapıldığını savundu. Saldırıda "İran roketi kullanıldığı ve bunun Hizbullah'ın cephaneliğinde bulunduğunu" öne süren Marmorstein, "Cumartesi günkü katliam Hizbullah'ın tüm kırmızı çizgileri aşması anlamına geliyor. İsrail meşru müdafaa hakkını ve görevini kullanacak ve katliama yanıt verecektir." ifadelerini kullandı. Marmorstein, İran Devrim Muhafızları Ordusu ve Hizbullah'ın terör örgütü ilan edilmesi talebinde bulunarak, "Dünyanın, Lübnan için yıkıcı olacak tam ölçekli bir savaşı önlemesinin tek yolu, Hizbullah'ı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararını uygulamaya zorlamaktır. Bunu diplomatik olarak yapmanın şimdi son dakikası." dedi.

İsrail şokta! Hizbullah'ın roket saldırısında ölen 12 kişiyi binlerce kişi uğurladı

NE OLMUŞTU?

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems beldesine yönelik roket saldırısında 12 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı da saldırıda 17'si ağır 35 yaralı olduğunu aktarmıştı.

Öte yandan İsrail ordu sözcülüğü, saldırıda kullanılan füzenin İran yapımı olduğunu ve sadece Hizbullah'ın envanterinde bulunduğunu savunmuştu. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın saldırıdan sorumlu olduğunu belirterek, "Lübnan'da bu tip füzeye sahip başka hiçbir örgütün olmadığını" ifade etmişti. Ayrıca Mecdel Şems beldesine yönelik roket saldırısını yöneten kişinin Hizbullah'ın saha komutanı olduğunu savunan Adraee, bu kişinin Ali Muhammed Yahya isimli Hizbullah'ın Şeba beldesindeki fırlatma rampasının komutanı olduğunu" ileri sürmüştü.

İsrail şokta! Hizbullah\'ın roket saldırısında ölen 12 kişiyi binlerce kişi uğurladı

Korgeneral, İsrail, Savaş ve Çatışma, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail şokta! Hizbullah'ın roket saldırısında ölen 12 kişiyi binlerce kişi uğurladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • ferhat eser: topyekun tüm ülkeler avrupaya saldırmalı avrupa yerle bir olmadan bu dünya huzur bulamaz ingiltere fransa özellikle haritadan silinmeli 115 12 Yanıtla
    Mehmet Yılmaz: aynen öyle katılıyorum birde israil tabi 58 8
  • Mutlu Can: Attığınız başlığı açıklar mısınız. İsrail neden şokta? 89 4 Yanıtla
  • Ahmet eren Kacmaz: KATLİYAM YAPMAK İÇİN KENDÜNİ IRKINI ÖLDÜRMÜŞTIR AXHIN LANETLİNLAVİM. GAXZEDEKİ ÇOÇUKLARIN AHI SİZİ YOK EDECEK 73 7 Yanıtla
    Furkan Zeren: katılıyorum 0 1
  • Deniz Öztürk: 40.000 filistinlinin yanında 12 israilli mi? 12.000 olsa 120.000 olsa 1.200.000 olsa oh ne ala deriz Umarım o günleri de görürüz hak eden hak ettiği adaleti bulmalı. 60 5 Yanıtla
    Murat Çevre: İnşaallah o günlerde gelecek 24 4
  • Kemal Demir: 3.Dünya Savaşına Hazır olun! Gittikçe yaklaşıyor! 43 4 Yanıtla
  • Sümbül Dağı: Roketleride kendileri attırmıştır hep aynı senaryolar 30 4 Yanıtla
    Mustafa Turgut: kesinlikle katılıyorum, kendi planlari , saldırma sebebi yarattilar 13 4
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