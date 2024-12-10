Suriye'de 27 Kasım Çarşamba günü Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar birçok kenti çatışmaya bile girmeden ele geçirip 61 yıllık Baas rejimine son verdi.
Esad'ın devrilmesinin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatıyla 51 yıl sonra ilk kez Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye giren İsrail ordusu bölgeyi işgal ederken, "geçici" olduğunu söyledikleri ilerleyişini ise sürdürüyor.
Bugün sabah saatlerinde Suriye'nin başkenti Şam'ın 25 kilometre güneybatısına ulaşan İsrail ordusunun bölgede ne yapmaya çalıştığına yönelik soruya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yanıt verdi.
TBMM Genel Kurulunda, TBMM, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarının 2025 yılı bütçe görüşmeleri sürerken verilen arada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Fidan, İsrail'in bölgedeki saldırganlığı için "Mevcut yönetimin elindeki tüm ekipmanı ve teçhizatı kullanılamaz hale getirmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye ve bölgedeki son durum değerlendirildi. Görüşmede ayrıca, Suriye'de siyasi geçişin düzenli şekilde gerçekleşmesinin temini, insani yardımların ulaştırılması ve Suriye'nin yeniden inşası için BM başta olmak üzere uluslararası toplum tarafından atılabilecek adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.
Son Dakika › Dünya › İsrail, Suriye'de ne yapmaya çalışıyor? Bakan Fidan'ın yanıtı bir hayli net - Son Dakika
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