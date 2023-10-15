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İsrail, Halep Havalimanı'na füze saldırısı düzenledi - Son Dakika

İsrail, Halep Havalimanı'na füze saldırısı düzenledi

Son Güncelleme: 15.10.2023 00:57

İsrail, Suriye'de Halep Havalimanı'na füze saldırısı düzenledi. İsrail, daha önce 12 Ekim'de de Şam ve Halep uluslararası havalimanlarını hava saldırısı ile vurmuştu.

İsrail- Filistin çatışması bölgedeki gerilimi artırdı. İki gün önce Suriye'deki Şam ve Halep havalimanlarını bombalayan İsrail ordusu, stratejik öneme sahip Halep Havalimanı'nı yeniden hedef aldı.

HAVALİMANI KULLANIM DIŞI KALDI

Şam yönetiminin haber ajansı SANA'nın aktardığı habere göre İsrail ordusu, Suriye'deki Halep Havalimanı'nı vurdu. Havalimanı, saldırı sonrası kullanım dışı kaldı.

İsrail, Suriye'de Şam yönetiminin kontrolündeki Halep Havalimanı'na füze saldırısı düzenledi

SURİYE'DEN ATILAN ROKETE KARŞILIK VERDİLER

İsrail ordusu, akşam saatlerinde Suriye'den işgal altındaki Golan Tepeleri'ne roket atılmasının ardından saldırının düzenlediği noktanın top atışıyla vurulduğunu bildirdi. Ordundan yapılan açıklamada, akşam saatlerinde Golan Tepeleri'nde bulunan Avnei Eitan ve Alma yerleşim birimlerinde roket saldırısı nedeniyle sirenlerin çaldığı belirtildi. Başka detay verilmeyen açıklamada, İsrail ordusunun da roket atılan yeri topla vurduğu kaydedildi.

İsrail, Suriye'de Şam yönetiminin kontrolündeki Halep Havalimanı'na füze saldırısı düzenledi

SURİYE-IRAK SINIRINDAKİ İRAN DESTEKLİ GRUPLARA GİZEMLİ HAVA SALDIRISI

Suriye'nin Irak sınırına yakın El Bukemal ilçesinde, Şam yönetimi saflarında yer alan İran destekli terörist gruplara hava saldırısı düzenlendi. AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, akşam saatlerinde aidiyeti bilinmeyen hava araçları, Deyrizor iline bağlı El Bukemal ilçesinde İran destekli terörist grupların bulunduğu noktalara saldırı gerçekleştirdi. El Bukemal merkezinde gün içinde, İran destekli terörist grupların göstermelik askeri geçit töreni yaptığı belirtildi. Akabinde aidiyeti bilinmeyen hava araçlarının, bölgede keşif uçuşu yaptığı ifade edildi.

İsrail, Suriye'de Şam yönetiminin kontrolündeki Halep Havalimanı'na füze saldırısı düzenledi

2 GÜN ÖNCE DE VURMUŞLARDI

Öte yandan İsrail ordusu, 12 Ekim günü yerel saatle 13.50'de Şam ve Halep uluslararası havalimanlarına hava saldırısı düzenlemişti. Halep Havalimanı aldığı hasarın ardından önceki yeniden hizmete açılmıştı.

İsrail, Suriye, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, Halep Havalimanı'na füze saldırısı düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail, Halep Havalimanı'na füze saldırısı düzenledi - Son Dakika
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